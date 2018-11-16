«Роскосмос» назвал стрелочников

Глава компании допустил перенос сроков запусков корабля «Федерация» с 2022 на 2024 год, а модуля «Наука» к МКС — с 2019 года на более поздний.

«Мне ставят в вину, что с моим приходом пошел отток высококвалифицированных специалистов: ушел, например, Игорь Радугин. Он действительно грамотный специалист, очень сильный проектант. Только вот состояние проекта по новым разгонным блокам, которым он руководил, оставляет желать лучшего», — сказал гендиректор, добавив, что «мало спроектировать, необходимо потом собрать все воедино, сделать конструкторскую документацию, добиться конечного результата, нужно быть еще и организатором».

Согласно Романову, прежние руководители проигнорировали его вопросы о причинах задержек. «Ответа не было. Они ничего не говорили, просто через некоторое время появились заявления об увольнении по собственному желанию», — сказал глава «Энергии». В качестве примера Романов назвал Николая Брюханова , который отвечал за создание новых модулей российского сегмента МКС и корабля «Федерация».

Издание также спросило главу «Энергии» о конкуренции с американской компанией SpaceХ, возглавляемой Илоном Маском . «Если серьезно, то за Илоном Маском стоит целое государство, понимаете? Можно говорить, что он делает дешевые ракеты под коммерческие пуски, но для того же Пентагона стоимость его услуг кратно выше», — заявил Романов.