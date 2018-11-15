Пуск и посадку «Бурана» уместили в один ролик

Подготовку к запуску и старт системы «Энергия-Буран», а также приземление корабля «Буран», уместили в один ролик. Соответствующее видео к 30-летию полета комплекса выложила на YouTube телестудия «Роскосмоса»

«Бу­ран», предназначенный для перевозки экипажей космических станций или возвращения на Землю отработавших спутников, а также решения военных задач, пробыл в космосе 94 минуты, совершив 2 оборота вокруг Земли. Всего полет корабля, проходивший в автоматическом режиме, длился 205 минут.

В рамках советского проекта «Энергия-Буран» были созданы сверхтяжелая ракет «Энергия» и многоразовый корабль «Буран». Ракета была запущена два раза (15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года), корабль — один (15 ноября 1988 года). Все старты, а также полет и приземление «Бурана» в автоматическом режиме стали успешными. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов долларов (по современному курсу).