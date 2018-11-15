В NASA создали паукообразный планетоход

Инженеры NASA , используя систему проектирования Autodesk на базе искусственного интеллекта, разработали новую концепцию легкого межпланетного посадочного модуля, который внешне похож на паука.

Инновационный дизайн представленного планетохода позволил добиться значительного снижения массы, по сравнению с предыдущими аналогичными аппаратами для исследования других планет и спутников. Предполагается, что модуль будет изготовлена из титана или алюминия и поможет в изучении лун газовых гигантов, на которых могут быть скрытые океаны с живыми организмами.

«Космический паук» состоит из 3 частей. Первая — это внутренняя структура с набором инструментов и оборудования для исследования далеких миров. Второй секцией является непосредственно основной корпус, установленной на третьем основном элементе — движущихся опорах в виде конечностей насекомого. Вся конструкция около 2,5 м в ширину и один метр в высоту.

Изначально проектировщики из Autodesk обратились к экспертам из NASA для консультации новой системы, но в процессе работы агентство заинтересовалось проектом, и предложило совместно создать более легкую модель аппарата для исследования. По словам разработчиков, они смогли добиться снижения массы планетохода на 35% по сравнению с существующими вариантами. Созданная алюминиевая конструкция имеет массу менее 80 кг и способна выдержать нагрузку от внутреннего оборудования до 112 кг.

Рама паукообразного посадочного модуля

Космическое агентство США рассматривает возможность отправки паукообразного планетохода на спутник Сатурна Энцелад. Уникальная конструкция позволит модулю эффективно передвигаться по скалистой поверхности и пробивать лед для изучения недр. Инженеры говорят, что сокращение массы позволит существенно сократить расходы на будущие исследовательские миссии и установить больше датчиков для сбора научных данных.

Искусственный интеллект помогает экономить не только проектировщикам, но и телекомпаниям. Китайское информационное агентство Синьхуа представило нового ведущего новостей, которым стал ИИ.

текст: Илья Бауэр