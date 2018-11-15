Ещё
В NASA создали паукообразный планетоход
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москву заметет
Москву заметет

В NASA создали паукообразный планетоход 

BitCryptoNews + ещё 4 3 часа назад
Фото: Autodesk
Инженеры NASA, используя систему проектирования Autodesk на базе искусственного интеллекта, разработали новую концепцию легкого межпланетного посадочного модуля, который внешне похож на паука.
Инновационный дизайн представленного планетохода позволил добиться значительного снижения массы, по сравнению с предыдущими аналогичными аппаратами для исследования других планет и спутников. Предполагается, что модуль будет изготовлена из титана или алюминия и поможет в изучении лун газовых гигантов, на которых могут быть скрытые океаны с живыми организмами.
«Космический паук» состоит из 3 частей. Первая — это внутренняя структура с набором инструментов и оборудования для исследования далеких миров. Второй секцией является непосредственно основной корпус, установленной на третьем основном элементе — движущихся опорах в виде конечностей насекомого. Вся конструкция около 2,5 м в ширину и один метр в высоту.
Изначально проектировщики из Autodesk обратились к экспертам из NASA для консультации новой системы, но в процессе работы агентство заинтересовалось проектом, и предложило совместно создать более легкую модель аппарата для исследования. По словам разработчиков, они смогли добиться снижения массы планетохода на 35% по сравнению с существующими вариантами. Созданная алюминиевая конструкция имеет массу менее 80 кг и способна выдержать нагрузку от внутреннего оборудования до 112 кг.
Рама паукообразного посадочного модуля
Космическое агентство США рассматривает возможность отправки паукообразного планетохода на спутник Сатурна Энцелад. Уникальная конструкция позволит модулю эффективно передвигаться по скалистой поверхности и пробивать лед для изучения недр. Инженеры говорят, что сокращение массы позволит существенно сократить расходы на будущие исследовательские миссии и установить больше датчиков для сбора научных данных.
Искусственный интеллект помогает экономить не только проектировщикам, но и телекомпаниям. Китайское информационное агентство Синьхуа представило нового ведущего новостей, которым стал ИИ.
текст: Илья Бауэр
BitCryptoNews: последние новости
Китай начал идентифицировать граждан по походке и форме тела «Искусственное солнце» разогрели до 100 млн градусов Британцы создали квантовый навигатор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу78
Схватка школьницы и педофила попала на видео36
Кого называют «друзьями Путина» в Европе161
Москвичей предупредили об аномалии4
Навальный против России: ЕСПЧ вынес решение526
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
00:55
Сотрудники МВД случайно «слили» секретные сведения
Происшествия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
02:48
В храме Василия Блаженного появилась удобная навигация
Новости Москвы
03:45
Москвичей предупредили об аномалии
Погода Новости Москвы
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
05:09
Девушка с отрубленными руками оценила приговор мужу
Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение