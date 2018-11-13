Создана стимулирующая мозг гарнитура

Создана гарнитура, которая стимулирует мозг

Стартап Humm разработал одноимённую гарнитуру, которая, как утверждается, стимулирует мозг слабыми электрическими разрядами, повышая способности к обучению и запоминанию информации. Для этого нужно надеть гарнитуру за пятнадцать минут до начала работы, требующей умственных усилий.

Разработчики говорят, что эффект длится не менее часа и повышает устойчивость к стрессам. В стартапе заявили, что технология основана на неинвазивной стимуляции мозга, которую изучают уже двадцать лет. Также говорится о её безопасности.

По словам главы компании Йена Макинтайра, используется напряжение менее 20 вольт и сила тока всего в 2 миллиампера, что в сто раз ниже естественного напряжения в мозге. Также он заявил, что система на десять-двадцать процентов повышает запоминание, но при этом не даёт негативных побочных эффектов, которые есть у кофеина и нейростимуляторов.

В начале 2019 года систему передадут на независимое тестирование, а в конце года она появится в продаже. Ожидаемая цена составит 500 долларов (почти 34 тысячи рублей).