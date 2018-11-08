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Видеокамеры научили распознавать людей по походке
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Видеокамеры научили распознавать людей по походке 

Российская Газета + ещё 8 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
Власти двух крупнейших городов Китая — Пекина и Шанхая — внедрили в городскую систему наблюдения новый алгоритм. Он на основе анализа видеозаписей способен с высокой точностью распознать разыскиваемого человека по его походке. Об этом сообщает информагентство Associated Press.
Точность распознавания, по словам разработчиков, 94 процента. Разработанную компанией Watrix уникальную систему уже используют в работе полицейские Пекина и Шанхая. Алгоритм, по словам создателей системы, может идентифицировать человека на расстоянии до 50 метров. И что немаловажно — в отличие от системы распознавания лиц, новая система не требует высокого качества видео.
Главы Watrix Хуан Юнчжэнь отмечает, что, прихрамывая или делая шаг шире, человеку не удастся обмануть систему, поскольку походка анализируется с учетом всех особенностей конкретного тела.
Он пояснил, что система извлекает силуэт человека из имеющейся видеозаписи и создает модель его дальнейшего движения. При этом пока работать в режиме реальном времени система не может. Необходимо снятое ранее видео с конкретным человеком, которое нужно загрузить в систему. После чего на анализ часового видеоролика алгоритму потребуется около 10 минут.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Чжэнчжоу местные полицейские протестировали очки с функцией распознавания лиц. Испытание прошло на вокзале, через который прошел большой поток пассажиров. По сообщениям китайских СМИ, благодаря новой технологии уже было поймано семь подозреваемых в различных преступлениях, и 26 человек, которые использовали поддельные удостоверения личности.
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