Астронавт из США уверен в российских «Союзах»

Астронавт из США заявила об уверенности в российских «Союзах»

Астронавт NASA Энн Макклейн, которой через месяц предстоит отправиться на МКС на ракете-носителе "Союз", выразила уверенность в надежности российских космических кораблей, передает Associated Press

По ее словам, космические полеты никогда не были на 100% безопасными, а то, что два последних запуска "Союза" закончились провалом — всего лишь совпадение.

Она добавила, что ее семья уже привыкла к ее рискованной работе, а также добавила, что хотела бы научить своего сына жертвовать во имя достижения целей.

По данным агентства, Макклейн должна отправиться на МКС 3 декабря, в команде также будут космонавты из России и Канады.