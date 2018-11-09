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Астронавт из США уверен в российских «Союзах»
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Астронавт из США заявила об уверенности в российских «Союзах» 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Астронавт NASA Энн Макклейн, которой через месяц предстоит отправиться на МКС на ракете-носителе "Союз", выразила уверенность в надежности российских космических кораблей, передает Associated Press.
По ее словам, космические полеты никогда не были на 100% безопасными, а то, что два последних запуска "Союза" закончились провалом — всего лишь совпадение.
Она добавила, что ее семья уже привыкла к ее рискованной работе, а также добавила, что хотела бы научить своего сына жертвовать во имя достижения целей.
По данным агентства, Макклейн должна отправиться на МКС 3 декабря, в команде также будут космонавты из России и Канады.
Ранее в Роскосмосе назвали дату отправки следующего экипажа на МКС.
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