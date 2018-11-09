Китайский ведущий новостей оказался не человеком

Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ— China Xinhua News (@XHNews) 8 ноября 2018 г.

Своим голосом и внешностью с искусственным интеллектом поделился реальный сотрудник «Синьхуа» Чжан Чжао. Дебют AI-телеведущего состоялся на Всемирной конференции по интернету в Китае 7 ноября. На следующий день он официально приступил к работе.