Китайский ведущий новостей оказался не человеком

Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» представило публике своего нового англоязычного ведущего новостей. Его отличие от других дикторов практически незаметно, однако это не человек. Перед зрителями на экране — изображение, полностью сгенерированное компьютерными технологиями.
Своим голосом и внешностью с искусственным интеллектом поделился реальный сотрудник «Синьхуа» Чжан Чжао. Дебют AI-телеведущего состоялся на Всемирной конференции по интернету в Китае 7 ноября. На следующий день он официально приступил к работе.
Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ— China Xinhua News (@XHNews) 8 ноября 2018 г.
«Развитие медиаиндустрии требует непрерывных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе новостей, по мере того, как тексты будут непрерывно поступать в мою систему», — заявил виртуальный теледиктор, приступая к работе.
Впечатляющий проект агентство запустило совместно с поисковой системой Sogou.