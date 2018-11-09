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Китайский ведущий новостей оказался не человеком
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Первый цифровой телеведущий появился в Китае 

360tv.ru + ещё 10 36 минут назад
Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» представило публике своего нового англоязычного ведущего новостей. Его отличие от других дикторов практически незаметно, однако это не человек. Перед зрителями на экране — изображение, полностью сгенерированное компьютерными технологиями.
Своим голосом и внешностью с искусственным интеллектом поделился реальный сотрудник «Синьхуа» Чжан Чжао. Дебют AI-телеведущего состоялся на Всемирной конференции по интернету в Китае 7 ноября. На следующий день он официально приступил к работе.
«Развитие медиаиндустрии требует непрерывных инноваций и глубокой интеграции передовых технологий. Я буду неустанно работать, чтобы держать вас в курсе новостей, по мере того, как тексты будут непрерывно поступать в мою систему», — заявил виртуальный теледиктор, приступая к работе.
Впечатляющий проект агентство запустило совместно с поисковой системой Sogou.
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