«У каждой аварии есть фамилии»: о чем умолчал «Роскосмос»

Что сказал и о чем умолчал «Роскосмос» , докладывая о причинах аварии «Союза», вместе с экспертами космической отрасли разобралась «Газета.Ru»

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября, когда ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур Казахстан ), не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем Международной космической станции (МКС). На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

Авария стартовавшей к МКС ракет «Союз» стала без преувеличения главным космическим событием уходящего года, так как поставила под угрозу не только жизнь членов экипажа, но и работу всей Международной космической станции, которая в этом году отмечает 20 лет.

Первая за 35 лет авария с пилотируемым кораблем произошла в непростое для «Роскосмоса» время: с начала сентября госкорпорация оставалась в центре внимания из-за другой неприятной истории — обнаружения в корпусе российского корабля «Союз» просверленной кем-то дыры.

За развитием событий пристально следили не только в России, но и за рубежом, поскольку в экипаже летел американский астронавт, да и все, что касается надежности российских ракет «Союз», непосредственно связано с судьбой МКС и доставкой на нее иностранных астронавтов как минимум до конца 2019 года.

При этом источником новостей о расследовании, как это постоянно происходит в случае проблем в «Роскосмосе», традиционно был не сам «Роскосмос», а СМИ, которым удавалось с большей или меньшей достоверностью узнавать о ходе расследования.

Так, уже в первые дни, если не часы после аварии было ясно, что проблема связана с нештатным отведением одного из боковых блоков первой ступени (так называемой «морковки»), которые должны синхронно отводиться от центрального блока на 120 секунде полета.

Позднее в СМИ появились сообщения, что виной всему датчик, который срабатывает при выходе бокового блока из специального замка и открывает реактивное сопло, позволяющее газам наддува «морковки» безопасно отводить ее в сторону.

Об этом датчике говорил накануне исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев : «Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени. Из-за этого одна из „боковушек“ при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени».

«Виновник всего этого — наш датчик… причиной нештатного разделения стала деформация штока датчика контакта разделения, допущенная при сборка пакета на космодроме Байконур, — сказал Скоробогатов. — Причина аварии носит эксплуатационный характер».

Важным в его выступлении оказалось то, что этот брак был допущен не только в запущенной ракете, но и еще на двух — той, чей запуск предстоит осуществить с «Байконура» 16 ноября c грузовым кораблем «Прогресс», и ракете, старт которой состоится в космическом центре в Гвиане. В связи с этим комиссией рекомендована разборка и проверка указанных ракет с проведением фото— и видеофиксации, отметил Скоробогатов.

В комиссии отметили, что при общем количестве пусков выше 1800 ракета «Союз» считается «самой надежной ракетой-носителем».

Кстати, тут члены комиссии странным образом разошлись в оценке ее надежности.

В ходе мероприятия было сказано о множестве второстепенных аспектов аварии — работе спасательных групп, сотрудничестве с Казахстаном и вовлечении в ее работу множества предприятий, однако ни имена, ни должности непосредственных виновников, ни даже их число намеренно не называлось, что и вызвало вопросы журналистов.

«Разбираться, кто виноват и кто будет наказан, не входило наши задачи», — заявил Скоробогатов. — Этими аспектами занимаются правоохранительные органы, и я бы не хотел освещать эти вопросы. Естественно, у каждой аварии есть фамилии, имена и отчества», — добавил Лопатин.

Наконец, спросили госкомиссию и о планах обнародования полного отчета об аварии и публикации его в открытом доступе. Практика показывает, что в отличие от NASA «Роскосмос» никогда не публикует результаты аналогичных расследований и не доводит их до широкой публики. Не будет этого и в этот раз, недвусмысленно дал понять Лопатин — больше того, что было сказано в четверг, общество не узнает.

«Сегодняшнее мероприятие и направлено на то, чтобы общественность узнала все… по-моему, всем должно быть понятно, что случилось, и дополнительного мероприятия не надо — все ясно, — обрубил Лопатин. — Отчет, акт комиссии выполнен, со всеми приложениями, результатами экспериментальной и научно-технической отработки — это несколько томов. Они направлены госзаказчикам, в правоохранительные органы…».

Мало что нового узнал из выводов независимый эксперт авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич, который одним из первых, ссылаясь на свои источники на Байконуре, сообщил об повреждении датчика при помощи силы как основной причине аварии.

«Наконец-то были показаны кадры с «рокеткамов» — я ждал этого ролика, на нем хорошо видно, как все происходило, видно, как прилип один из боковых блоков. Очевидно, что какое-то сопротивление в гнезде крепления было. — рассказал Лукашевич «Газете.Ru». — Вообще, меня забавляла история с тем, как «Роскосмос» сначала все опровергал, как Дмитрий Рогозин советовал не «щелкать клювом» до окончания расследования —все это теперь выглядит комично, так как действительно при сборке повредили датчик. Но радует, что сегодня была максимальная открытость».

«Из этой пресс-конференции я почерпнул только то, что неназванным источникам в космической отрасли доверять можно. Несмотря на то, что в «Роскосмосе» активно утверждали, что все совсем не так, и призывали никому не верить, в результате оказалось именно так, как говорили ранее слухи или «злые языки», — рассказал «Газете.Ru» Виталий Егоров , блогер, популяризатор космонавтики.

При этом он также выразил сожаление по поводу нежелания госкорпорации выкладывать для публики весь отчет о результатах расследования.