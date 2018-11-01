Россия откажется от «Союз-ФГ» в 2019 году

Дмитрий Рогозин. Эксплуатация ракеты среднего класса «Союз-ФГ» завершится в 2019 году, носитель заменит полностью российский «Союз-2.1а», напомнил в интервью ТАСС генеральный директор «Роскосмоса»

«До конца 2019 года будет запущено пять оставшихся "Союзов-ФГ" с украинской системой управления, после этого — с 2020 года — мы переходим на полностью отечественную ракету "Союз-2.1а". "Союзы-ФГ" хранятся не собранные, в пакет они собираются только на космодроме», — сказал глава госкорпорации.

Трехступенчатая ракета среднего класса «Союз-ФГ» предназначена для выведения на околоземную орбиту автоматических космических аппаратов, а также пилотируемых кораблей типа «Союз-ТМА» и грузовых космических кораблей типа «Прогресс-М» по программе МКС. Разработана и производится самарским ракетно-космическим центром «Прогресс» на базе «Союз-У».

С целью повышения удельного импульса двигательных установок и увеличения грузоподъемности носителя на блоках первой и второй ступеней носителя используются модернизированные двигатели с новыми форсуночными головками. С космодрома Байконуцр на орбиту наклонением 64,9 градуса и высотой 190 километров ракета способна выводить до 7,9 тонны полезной нагрузки. Подтвержденный показатель эксплуатационной надежности ракеты-носителя «Союз-ФГ» равняется 0,985 (одна авария на 65 пусков).