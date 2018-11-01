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НАСА испытала парашют для посадки на Марс
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НАСА испытала парашют для посадки на Марс 

Реальный мир космоса 58 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Миссия Марс 2020 сейчас находится на стадии активной подготовки. И, согласно сообщению сотрудников НАСА, агентство провело третий и завершающий этап тестирования системы парашюта, которая будет предназначена для того, чтобы космический аппарат мог успешно приземлиться на поверхность Красной планеты.
Сообщается, что новый парашют будет предназначен для посадки достаточно тяжелого аппарата, так как на его борту будет установлен чрезвычайно важный груз. Что касается самого тестирования, то оно прошло великолепно, и многие учёные отметили, что наблюдать за его работой было просто прекрасно.
Отметим, что нагрузка на парашют во время прохождения тестов составляла тридцать семь тысяч килограммов. И эта масса на целых восемьдесят пять процентов больше, чем изначально планировалось. Соответственно, парашют сможет выдержать полностью загруженный крупный летательный аппарат, с помощью которого на поверхности Марса будет доставлено важное оборудование.
Стоит отметить, что испытания проходили на высоте в тридцать семь километров от поверхности нашей планеты. Ведь именно на этом расстоянии атмосфера Земли очень похожа на ту, которая присуща Красной планете. Старт миссии должен состояться уже через полтора года, а доставка оборудования должна произойти в конце зимы 2021 года.
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