Названа официальная причина аварии «Союза»

Роскосмосе заявили, что причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» стали проблемы в работе одного из датчиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал, что речь идет о нештатной работе датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней.

В комиссии по расследованию аварии пришли к выводу, что из-за нештатной работы датчика боковой блок первой ступени ракеты не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. В результате бак разорвался.

11 октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. Сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом. Члены экипажа приземлились в казахстанской степи, они не пострадали.

СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление боковых блоков одной из ступеней ракеты-носителя. Также сообщалось, во время сборки на Байконуре могло погнуть шток концевого датчика, что привело к нештатной ситуации.