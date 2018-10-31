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Названа официальная причина аварии «Союза»
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Названа официальная причина аварии «Союза» 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Роскосмосе заявили, что причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» стали проблемы в работе одного из датчиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал, что речь идет о нештатной работе датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней.
В комиссии по расследованию аварии пришли к выводу, что из-за нештатной работы датчика боковой блок первой ступени ракеты не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. В результате бак разорвался.
11 октября при запуске «Союза МС-10» к МКС с Байконура произошла авария. Сообщалось, что у ракеты-носителя «Союз-ФГ» аварийно отключились двигатели второй ступени. После этого корабль разделился на отсеки и выпустил парашют со спускаемым аппаратом. Члены экипажа приземлились в казахстанской степи, они не пострадали.
СМИ называли возможной причиной аварии плохое крепление боковых блоков одной из ступеней ракеты-носителя. Также сообщалось, во время сборки на Байконуре могло погнуть шток концевого датчика, что привело к нештатной ситуации.
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