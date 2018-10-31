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Солнечный зонд NASA установил мировой рекорд
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Солнечный зонд NASA установил мировой рекорд 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Солнечный зонд «Паркер» еще не приблизился к Солнцу, но уже устанавливает рекорды.
В понедельник, спустя 78 дней после запуска, "Паркер" установил рекорд: зонд стал первым объектом, созданным человеком, который приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние.
Предыдущий рекорд был установлен зондом "Гелиос 2" в апреле 1976 года. Тогда он приблизился к Солнцу на расстояние в 42,73 миллиона км. "Паркер" же вчера пересек эту отметку и отправился дальше к звезде нашей системы.
Согласно данным NASA, зонд еще и установил рекорд по самой высокой скорости относительно Солнца. Предыдущий был также установлен "Гелиосом 2" и составлял 246 960 км/ч. "Паркер" развил еще большую скорость.
Впрочем, теперь любое действие "Паркера" так или иначе можно будет расценивать как рекорд по мере приближения зонда к Солнцу. Если все пойдет по плану, то прежде чем у него закончится топливо, зонд совершит 24 пролета рядом с Солнцем, подойдя к его поверхности на рекордную отметку в 6,16 миллионов км. На таком расстоянии "Паркер" разовьет скорость в 690 000 км/ч. На такой скорости расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы зонд преодолел бы меньше чем за секунду.
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