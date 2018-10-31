«Кеплер» завершил миссию по поиску экзопланет

Орбитальный телескоп «Кеплер» завершил свою миссию по поиску экзопланет

Орбитальный телескоп "Кеплер" завершил свою миссию по поиску экзопланет, поскольку окончательно выработалось топливо для его двигателей ориентации. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник астрофизического управления космического ведомства NASA Пол Герц.

По его словам, топливные баки аппарата полностью опустели две недели назад. Телескоп нельзя уже больше сориентировать для изучения космических объектов или передачи полученных данных на Землю. "Это означает прекращение "Кеплером" сбора научной информации", — указал Герц.

На протяжении уже нескольких последних месяцев было известно, что топливо на "Кеплере" заканчивается. NASA несколько раз переводило аппарат в "спящий" режим, чтобы продлить его работу.

"Кеплер", создание которого обошлось в $600 млн, был выведен на гелиоцентрическую орбиту в марте 2009 года. Он обращается вокруг Солнца с периодом в 372,5 дня. Телескоп вел наблюдение примерно за 150 тыс. звезд, чтобы отследить тот момент, когда звезда "мигнет". Это означает, что перед ней прошло небесное тело, возможно, планета.

По данным NASA, на долю "Кеплера" приходится 70% из 3,8 тыс. обнаруженных экзопланет, на которых потенциально возможна жизнь. Информация о еще 2,9 тыс. "кандидатов" в экзопланеты, которую передал этот телескоп, ожидает подтверждения, отметили представители ведомства.

Основная миссия аппарата была рассчитана на три с половиной года. В 2013 году у телескопа вышло из строя оборудование, отвечающее за ориентацию в пространстве, и его работа была временно остановлена. В 2014 году NASA удалось стабилизировать положение телескопа, и "Кеплер" возобновил исследования в рамках скорректированной программы, получившей обозначение "К2" и предусматривавшей проведение серии наблюдений, каждая из которых продолжалась 80 суток.

Поиск экзопланет не прекратился

"Охоту" с орбиты Земли за экзопланетами продолжают обсерватория Hubble, находящаяся в космосе уже 28 лет, и приступивший к аналогичным исследованиям в июле 2018 года телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, Спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой).

TESS находится на эллиптической орбите, позволяющей совершать оборот вокруг Земли каждые 13,7 дня. Высота в перигее составляет 108 тыс. километров, в апогее — 373 тыс. километров. Ожидается, что миссия аппарата, создание которого обошлось примерно в $340 млн, продлится по меньшей мере два года. На протяжении первого года он будет наблюдать 13 участков небосвода Южного полушария, а во время второго года — 13 участков небосвода Северного полушария.

Как отметил накануне вывода телескопа в космос, что произошло 18 апреля, Джордж Рикер, руководитель группы исследователей из Массачусетского технологического института, которая занимается реализацией данного проекта, "мы ожидаем, что TESS откроет ряд планет, химический состав атмосферы которых может представлять интерес с биологической точки зрения". В свою очередь представитель NASA Стивен Райнхарт заметил тогда, что эта обсерватория "открывает дверь для исследований на совершенно другом уровне". "Мы сможем изучать отдельные планеты и обсуждать различия между ними. Это новая эра в исследовании экзопланет", — сказал он.

TESS сфокусируется на звездах, находящихся на расстоянии до 300 световых лет от Земли. Предполагается, что телескоп, оснащенный четырьмя широкоугольными камерами, изучит более 200 тыс. звезд с целью выявить на их ярком фоне крохотные пятна, которые могут оказаться планетами. Всего ученые рассчитывают обнаружить дополнительно несколько тысяч планет.

Ими в дальнейшем более углубленно будут заниматься уже другие телескопы, в частности, James Webb с диаметром зеркала 6,5 метра, запуск которого в космос планируется на 30 марта 2021 года.

Основываясь на информации, полученной с помощью "Кеплера", "Хаббла" и других телескопов, эксперты NASA высказывают мнение, что только в галактике Млечный путь, в которой расположена наша Солнечная система, имеется по меньшей мере 11 млрд планет, сопоставимых по размеру с Землей.