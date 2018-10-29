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Азиатские ученые создали жидкого робота
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Азиатские ученые создали жидкого робота 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Команда ученых из Китая и Австралии создала жидкого робота, который умеет перемещаться в тесных пространствах, а также изменять форму. Пока он не слишком похож на машину T-1000 из "Терминатора-2", но инженеры говорят, что это только начало, сообщает SCMP.
На опубликованных ниже кадрах запечатлена первая экспериментальная модель жидкого робота. Она работает от литиевой батареи и способна уместиться на ладони.
Изобретение состоит из пластикового колеса, аккумулятора жидкого галлия. Колесо робота вращается, когда жидкость изменяет центр тяжести. Ей подается напряжение от встроенной батареи.
Ученые говорят, что крошечные роботы смогут вычислять и лечить опухоли внутри организма, а также точечно доставлять к ним лекарства.
В будущем исследователи надеются, что подобные устройства смогут освобождать людей из-под завалов, так как благодаря своей жидкой конструкции такие роботы смогут проникать в труднодоступные места.
Галлий, который лежит в основе прототипа "жидкой машины" — это мягкий серебристый материал, который используется в электронных схемах и полупроводниках.
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