Ещё
ESO показало сверхтелескоп в 200 раз мощнее Hubble
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ESO показало сверхтелескоп в 200 раз мощнее Hubble 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: G. Hudepohl/ESO
Европейская южная обсерватория ESO опубликовала снимок Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT), который строится в пустыне Атакама в Чили.
Как сообщает ESO, этот сверхтелескоп будет собирать в 200 с лишним раз больше света, чем космический телескоп Hubble. Его основным светособирающим элементом станут зеркала четырех основных телескопов, диаметр каждого из которых составит 8,2 метра.
Впрочем, они будут выглядеть скромно по сравнению с 39-метровым главным зеркалом VLT, считают специалисты. Построить сплошное зеркало такого размера с необходимой точностью невозможно. Поэтому оно будет сложной "сотовой" конструкцией, составленной из 798 шестиугольных 1,4-метровых элементов.
"Нелегко было найти и подходящее место для такого сооружения, — уточняет ESO. — Главными факторами была низкая влажность, полное отсутствие светового загрязнения и большая высота. Также требовалась площадь для закладки гигантского фундамента".
Найти природное место, подходящее для строительства, не удалось. Его пришлось создать, для чего была срезана верхушка горы Серро Армазонес. В результате она стала ниже на 18 метров.
Добавим, что ELT должен стать лишь одним из целого ряда сверхбольших телескопов, которые призваны совершить революцию в наших представлениях о Вселенной.
Российская Газета: последние новости
Над поверхностью Марса замечен гигантский парящий объект Крошечный аппарат CubeSats прислал свой первый снимок Марса В США найдено оружие возрастом 15,5 тысячи лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца
Россиянку изнасиловали у храма в Индии
Запашный назвал виновных в нападении львицы на ребенка4
Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель43
Россия разрабатывает новое оружие190
Видео
01:48
Россия разрабатывает новое оружие
Оружие Армия
06:02
Караченцова похоронили
Общество
01:18
Таджикистан откажется от советских воинских званий
Армия
00:55
Названы зарплаты российских наемников ИГ
Ближний Восток В мире
03:10
В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
Происшествия
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
03:09
Никакой политики. Меркель сделала еще одно заявление
В мире
10:30
В США показали новые топливозаправщики-невидимки
Армия Оружие
02:30
Меркель указали на дверь: что будет с Германией
В мире Статьи
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение