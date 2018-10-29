ESO показало сверхтелескоп в 200 раз мощнее Hubble

Европейская южная обсерватория ESO опубликовала снимок Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT), который строится в пустыне Атакама в Чили

Как сообщает ESO, этот сверхтелескоп будет собирать в 200 с лишним раз больше света, чем космический телескоп Hubble. Его основным светособирающим элементом станут зеркала четырех основных телескопов, диаметр каждого из которых составит 8,2 метра.

Впрочем, они будут выглядеть скромно по сравнению с 39-метровым главным зеркалом VLT, считают специалисты. Построить сплошное зеркало такого размера с необходимой точностью невозможно. Поэтому оно будет сложной "сотовой" конструкцией, составленной из 798 шестиугольных 1,4-метровых элементов.

"Нелегко было найти и подходящее место для такого сооружения, — уточняет ESO. — Главными факторами была низкая влажность, полное отсутствие светового загрязнения и большая высота. Также требовалась площадь для закладки гигантского фундамента".

Найти природное место, подходящее для строительства, не удалось. Его пришлось создать, для чего была срезана верхушка горы Серро Армазонес. В результате она стала ниже на 18 метров.

Добавим, что ELT должен стать лишь одним из целого ряда сверхбольших телескопов, которые призваны совершить революцию в наших представлениях о Вселенной.