Новое изобретение «Роскосмоса» может оставить аграриев без работы

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал глава корпорации новое изобретение.

Как сказано в видео, беспилотный комбайн оснащен машинным зрением и системой точного вождения, что позволяет ему проходить траектории любой сложности с высокой точностью.

НПО автоматики специализируется в «Роскосмосе» на разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, в частности, создает системы управления российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет наземного и морского базирования.