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«Комбайнеры в России скоро потеряют работу»
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Новое изобретение «Роскосмоса» может оставить аграриев без работы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением искусственного интеллекта. Видео испытаний опубликовано на странице генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Facebook.
«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал глава корпорации новое изобретение.
Как сказано в видео, беспилотный комбайн оснащен машинным зрением и системой точного вождения, что позволяет ему проходить траектории любой сложности с высокой точностью.
НПО автоматики специализируется в «Роскосмосе» на разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, в частности, создает системы управления российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет наземного и морского базирования.
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