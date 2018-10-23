Дроны приспособили для слежения за птицами

Ученые создали систему мониторинга редких птиц с помощью дронов. Это будет альтернативой традиционным методам наблюдения посредством радиопередатчиков, которые трудно разместить на некоторых видах. Описание разработки опубликовано в журнале Science Robotics.

Чтобы сохранить уязвимые виды, нужно понимать повадки животных, так как это позволяет сконцентрировать усилия на ключевых элементах их жизни. Очень много о животных могут рассказать маршруты их перемещений. Чтобы их определить, ученые обычно используют небольшие радиопередатчики, крепящиеся на тело. Это не всегда подходит для быстрых небольших животных, живущих в сложных условиях, таких как джунгл или норы, где датчик легко может зацепиться за что-то и слететь. В целом около 70% птиц и млекопитающих не подходят для такой техники.

В новой работе ученые приспособили для наблюдения за обитающими в западной Австралии и Тасмании ласточковыми попугаями (Lathamus discolor) беспилотники. Этот вид находится под угрозой вымирания, считается, что в природе осталось не более двух тысяч птиц. Эти попугаи живут в лесистой местности и быстро летают, поэтому следить за ними довольно трудно. По словам авторов, пробное исследование показало, что дроны могут оценивать координаты птиц на уровне тренированного специалиста-человека.

Система ученых работает со средней точностью до 50 метров, чего достаточно для экологов. Авторы заключают, что робототехнические системы слежения за дикой природой имеют большой потенциал как вспомогательные средства или даже полностью автономные решения.