Ещё
Дроны приспособили для слежения за птицами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дроны приспособили для слежения за птицами 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Ученые создали систему мониторинга редких птиц с помощью дронов. Это будет альтернативой традиционным методам наблюдения посредством радиопередатчиков, которые трудно разместить на некоторых видах. Описание разработки опубликовано в журнале Science Robotics.
Чтобы сохранить уязвимые виды, нужно понимать повадки животных, так как это позволяет сконцентрировать усилия на ключевых элементах их жизни. Очень много о животных могут рассказать маршруты их перемещений. Чтобы их определить, ученые обычно используют небольшие радиопередатчики, крепящиеся на тело. Это не всегда подходит для быстрых небольших животных, живущих в сложных условиях, таких как джунгл или норы, где датчик легко может зацепиться за что-то и слететь. В целом около 70% птиц и млекопитающих не подходят для такой техники.
В новой работе ученые приспособили для наблюдения за обитающими в западной Австралии и Тасмании ласточковыми попугаями (Lathamus discolor) беспилотники. Этот вид находится под угрозой вымирания, считается, что в природе осталось не более двух тысяч птиц. Эти попугаи живут в лесистой местности и быстро летают, поэтому следить за ними довольно трудно. По словам авторов, пробное исследование показало, что дроны могут оценивать координаты птиц на уровне тренированного специалиста-человека.
Система ученых работает со средней точностью до 50 метров, чего достаточно для экологов. Авторы заключают, что робототехнические системы слежения за дикой природой имеют большой потенциал как вспомогательные средства или даже полностью автономные решения.
Индикатор: последние новости
Деформация нанотрубок меняет их электроводимость Молекулярный компьютер позволит создавать программируемые таблетки В космосе впервые получили квантовый конденсат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка296
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку22
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин158
Украинский политолог оценил ответ Путина297
Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце37
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
09:58
«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин
Политика Статьи
00:46
Нашли на стоянке: кто убил 12-летнюю девочку
Происшествия Статьи
01:40
Москвичам пообещали снег и заморозки
Погода Новости Москвы
01:06
Названа главная цель керченского стрелка
Происшествия
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
00:36
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч
Общество
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение