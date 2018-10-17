Появилось видео с гулом в антарктических льдах

В Сети опубликовано видео с жутким гулом в антарктических льдах

Ученые, отслеживающие влияние теплого воздуха и морской воды на таяние ледников в Антарктике, поделились «жуткими звуками арктической флейты».

Ученые записали на видео причудливые звуки, которые издают техасские антарктические льды, не слышимые для человеческого уха. Приборы записали постоянный гул, идущий от массивной плиты льда на шельфе Росса.

Исследователи постарались запечатлеть необычные звуки на сверхнизких частотах. По их мнению, вибрации, от которых шел гул, были созданы сильными ветрами, дующими через дюны на шельфе льда Росса.

Как отмечает портал Mashable, специалисты в данном районе следят за тем, как теплый воздух и морская вода могут повлиять на массивные ледники Антарктиды, чтобы предсказать подъем уровня моря.