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Назван срок последнего пуска «Протона»
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Источник назвал сроки последнего пуска «Протона» 

Газета.Ru + ещё 5 54 минуты назад
Фото: Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Протон" с космическим аппаратом "Благовест" запланирован на конец декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
В 2018 году состоялся всего один запуск "Протона" с военным спутником "Благовест" номер 2. Отмечается, что на 2019 год центр Хруничева планирует до 10 запусков ракет "Протон".
Ранее в министерстве оборонной промышленности Казахстана заявили, что пуски "Протона" с космодрома Байконур планируется завершить до 2026 года.
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