Назван срок последнего пуска «Протона»

Источник назвал сроки последнего пуска «Протона»

Пуск ракеты-носителя "Протон" с космическим аппаратом "Благовест" запланирован на конец декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В 2018 году состоялся всего один запуск "Протона" с военным спутником "Благовест" номер 2. Отмечается, что на 2019 год центр Хруничева планирует до 10 запусков ракет "Протон".

Ранее в министерстве оборонной промышленности Казахстана заявили, что пуски "Протона" с космодрома Байконур планируется завершить до 2026 года.