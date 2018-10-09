«Хаббл»перевели в «безопасный режим»

«Хаббл» временно переведен в «безопасный режим», заявили в НАСА

Орбитальный телескоп "Хаббл" была временно переведен в "безопасный режим" работы из-за сбоев в работе гироскопических стабилизаторов. Сейчас специалисты НАСА постепенно возвращают его к нормальной работе, сообщает пресс-служба космического агентства

"Хаббл" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА — дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн.

Он был выведен в космос в апреле 1990 года, после чего "Хаббл" пережил несколько обновлений и замен его ключевых научных узлов. Телескоп проработал на орбите более 28 лет без серьезных сбоев и проблем в работе, за исключением изначального производственного дефекта — неправильно обработанного главного зеркала. Его "починка" стала одним из главных достижений программы "Шаттл" и успехов инженеров НАСА.

Помимо огромного числа красивых космических фотографий, "Хаббл" совершил не меньшее число научных открытий. К примеру, ученым удалось точно измерить скорость расширения Вселенной и вычислить ее возраст, наблюдая за самыми далекими галактиками мироздания, а также открыть несколько новых карликовых планет в Солнечной системе и увидеть извержения гейзеров на Европе и Энцеладе.

Замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", должна была быть запущена в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года.

На минувших выходных, как передает пресс-служба НАСА, в работе "Хаббла" появились первые серьезные неполадки — один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

Это не стало неожиданностью для руководства миссии и агентства, так как гироскоп давно износился и неполадки в его работе наблюдались уже более года. Когда устройство вышло из строя, пилоты миссии приняли решение включить резервный гироскоп, установленный на борт "Хаббла" в 2009 году.

К сожалению, точность работы этого датчика оказалась существенно ниже, чем на то указывали его характеристики, что не позволило НАСА возобновить научную миссию "Хаббла" за короткое время. Сейчас инженеры агентства и производители гироскопа обсуждают возможную причину неполадок в его работе и пути ее восстановления.

Даже если гироскоп не удастся починить, жизнь "Хаббла" на этом не закончится — пилоты миссии просто переведут телескоп в "ограниченный режим работы", в рамках которого будет использоваться лишь один стабилизатор. Это уменьшит максимальное покрытие неба "Хабблом", но почти не повлияет на качество данных и возможности телескопа.