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Кого возьмет с собой на Луну японский миллиардер
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Японский миллиардер возьмет на Луну людей, которые хотят улучшить мир 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Toshifumi Kitamura
Японский миллиардер, владелец компании одежды Юсаку Маэдзава заявил на пресс-конференции в Токио, что возьмет с собой на Луну тех представителей творческих профессий, которые "хотят улучшить мир", передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра иностранных корреспондентов в Японии.
"Моя мечта — это мир во всем мире. Я буду искать и позову с собой людей, у которых сильно желание улучшить мир своими произведениями. И, конечно, важно, чтобы мне самому нравились произведения этого человека. Но пока еще ничего не решено. И я еще никому ничего не предлагал", — сказал бизнесмен.
Маэдзава известен не только как успешный предприниматель — его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов — но и как страстный коллекционер. Он объяснил, почему решил взять с собой в путешествие на Луну именно творческих людей, а также свое отношение к искусству.
"В искусстве нет слов, оно объединяет людей без общего языка. В нем нет слов, но оно создает повод глубоко вглядеться в себя, подумать. За это я люблю искусство", — сказал он.
Будущий лунный турист пояснил, что это будут люди из разных стран. "А сделать так, чтобы все люди искусства мирно, без ссор совершили это путешествие — моя задача как хозяина-куратора проекта. Хочу, чтобы это было веселое путешествие", — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Юсаку Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы BFR обойдется в сумму более 5 миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. В свою очередь, Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.
На совместной с Маском пресс-конференции 18 сентября, Маэдзава сообщил, что возьмет с собой 6-8 представителей различных видов искусств — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.
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