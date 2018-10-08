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Израиль отправит космический аппарат на Луну
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Израиль отправит космический аппарат на Луну 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: @israel_space_agency
НАСА и Израильское космическое агентство подписали первое в истории соглашение, предполагающее запуск израильского космического аппарата на Луну в ближайшие месяцы.
Вернувшийся в понедельник с Всемирного космического конгресса директор израильского космического агентства при министерстве науки Ави Блассбергер заявил, что компания SpaceIL решила «добавить к миссии на Луну конкурс», целью которого является повышение осведомленности о космической проблеме и мотивация молодых людей к изучению науки, сообщает Israel National News.
В рамках миссии также будет испытана уникальная израильская технология по достижению Луны. Также космический аппарат будет оснащен научным прибором, позволяющим измерять магнитное поле на спутнике Земли.
«Это интересная тема для НАСА, и мы поделимся с агентством полученной информацией», — рассказал Блассбергер.
Ранее в этом году Израиль испытал противоракетный комплекс большого радиуса действия «Хец-3», который способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.
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