Сточные воды очистят отходами промышленности

Малое инновационное предприятие, созданное при СПБГУ успешно завершило испытания коагулянта-адсорбента — особого вещества, которое позволяет очищать промышленные стоки от тяжелых металлов. Главная особенность разработки заключается в том, что адсорбент делают из мазутной золы и отходов сталелитейного производства. Об этом сообщает пресс-релиз, поступивший в редакцию.

Коагулянт-адсорбент представляет собой небольшие серые гранулы, которые добавляются непосредственно в жидкие отходы производства и остаются на дне отстойника. Они способны поглощать ионы тяжелых металлов из раствора. Разработка позволяет минимизировать вред от таких опасных отходов, как жидкости после кислотного травления или отработанные растворы гальванических ванн.

Благодаря использованию гранул, отмечают специалисты, количество, к примеру, цинка можно снизить до 0,02 миллиграмма на литр — это в 100 раз меньше, чем предельно допустимая концентрация (ПДК) этого металла в сточных водах по СанПиН; меди — до 0,02 миллиграмма на литр, что меньше установленных норм в 50 раз; никеля — до 0,03 миллиграмма на литр, что в три раза меньше ПДК, а также других тяжелых металлов.

Одно из главных преимуществ адсорбента — низкая стоимость производства, ведь основное сырье — это отходы сталелитейной промышленности, а также зола, которая образуется после сжигания мазута на тепловых электростанциях. К тому же в отличие от самых популярных коагулянтов на основе алюминия, которые даже в очищенной воде оставляют ионы этого металла, адсорбент МИП СПбГУ снижает его концентрацию до 0,2 миллиграмма на литр.

Инновационный центр экологических и промышленных технологий СПбГУ разрабатывает продукты, технологии и решения, направленные на улучшение качества водоочистки. К главным направлениям его работы относятся организация экологического контроля, разработка решений проблем, связанных с утилизацией отходов, поиск экологичных решений для промышленности, организация контроля качества продукции и производственных процессов, а также реверс-инжиниринг продукции и технологий.