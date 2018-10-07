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Первый пилотируемый полет корабля SpaceX перенесли
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Первый пилотируемый полет корабля SpaceX перенесли 

Популярная механика + ещё 5 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Согласно NASA, сейчас первый пилотируемый полет корабля SpaceX запланирован на июнь 2019 года.
В августе NASA сообщило новые даты для первых полетов частных космических кораблей к Международной космической станции (МКС). Так, планировалось, что тестовый беспилотный запуск нового корабля SpaceX — Crew Dragon — состоится в ноябре текущего года, а первый пилотируемый полет — в апреле 2019-го. Как указано в новом сообщении NASA, первый, беспилотный полет Crew Dragon теперь ожидается в январе, а тестовый пилотируемый — в июне следующего года. В сообщении NASA также говорится и о сроках запуска корабля Boeing — CST-100 Starliner. Согласно новым данным, первый, беспилотный полет запланирован на март, а пилотируемый полет — на август 2019 года. Как отмечает космическое агентство США, сроки запусков кораблей SpaceX и Boeing в дальнейшем будут уточняться.
SpaceX и Boeing разрабатывают корабли в рамках программы Commercial Crew Program: это проект NASA, предполагающий создание частных американских космических аппаратов для доставки астронавтов на МКС. Ранее, напомним, NASA объявило экипажи первых тестовых и регулярных миссий кораблей SpaceX и Boeing.
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