Первый пилотируемый полет корабля SpaceX перенесли 

Согласно NASA, сейчас первый пилотируемый полет корабля SpaceX запланирован на июнь 2019 года.
В августе NASA сообщило новые даты для первых полетов частных космических кораблей к Международной космической станции (МКС). Так, планировалось, что тестовый беспилотный запуск нового корабля SpaceX — Crew Dragon — состоится в ноябре текущего года, а первый пилотируемый полет — в апреле 2019-го. Как указано в новом сообщении NASA, первый, беспилотный полет Crew Dragon теперь ожидается в январе, а тестовый пилотируемый — в июне следующего года. В сообщении NASA также говорится и о сроках запуска корабля Boeing — CST-100 Starliner. Согласно новым данным, первый, беспилотный полет запланирован на март, а пилотируемый полет — на август 2019 года. Как отмечает космическое агентство США, сроки запусков кораблей SpaceX и Boeing в дальнейшем будут уточняться.
SpaceX и Boeing разрабатывают корабли в рамках программы Commercial Crew Program: это проект NASA, предполагающий создание частных американских космических аппаратов для доставки астронавтов на МКС. Ранее, напомним, NASA объявило экипажи первых тестовых и регулярных миссий кораблей SpaceX и Boeing.