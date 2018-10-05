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Curiosity переключил «мозги»
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Curiosity переключил «мозги» 

Популярная механика + ещё 5 5 часов назад
Фото: Популярная механика
Работающий на Марсе ровер временно переключил бортовые компьютеры. Это поможет земным инженерам понять, в чем причины проблем и, вероятно, эти проблемы устранить.
Как и многие другие космические аппараты NASA Curiosity оснащен двумя дублирующими компьютерными системами. В сообщении NASA они называются Side-A и Side-B, мы дальше будем именовать их так же.
Первоначальным управляющим компьютером ровера был Side-A. Пять лет назад, на 200-й сол (марсианские сутки) миссии с ним случилась какая-то неприятность, вследствие которой машина осталась без управления. Тогда американским специалистам удалось восстановить связь и включить запасной компьютер — Side-B. С тех пор машина работала под его управлением.
15 сентября этого года неприятности настигли и этот компьютер — он перестал оправлять и, вероятно, сохранять научную информацию. Попытавшись несколько раз возобновить нормальную работу, инженеры JPL пришли к выводу, что для прояснения ситуации стоит включить первоначальный основной компьютер (Side-A) и передать управление ему.
В данный момент ровер в состоянии передавать техническую информацию о состоянии бортовых систем и принимать команды. По оценке Стивена Ли (Steven Lee) из JPL возврат к нормальной работе является лишь вопросом времени, но оценить это время сейчас сложно.
Напомним, что Curiosity работает на Марсе с 6 августа 2012 года. Первоначальный срок миссии — 686 земных суток. К настоящему моменту он перекрыт в разы.
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