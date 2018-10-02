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Роботы выйдут на работу в метро Токио
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Роботы выйдут на работу в метро Токио 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Токио проведут эксперимент по использованию роботов в городском метро. Такое решение приняла администрация японской столицы, в связи с нарастающим дефицитом рабочих в системе метрополитена.
Роботы будут задействованы на шести станциях городской подземки, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK. Начиная с ноября, в течение трех месяцев они будут помогать пассажирам, информируя о маршрутах, расположении выходов, медпунктов, отделений полиции.
Кроме того, предполагается запустить самоходные устройства, которые будут заниматься поисками подозрительных предметов на станциях и помогать службам безопасности.
Результаты этого эксперимента в метро Токио в дальнейшем планируется использовать для разработки и модификации роботов, которые вскоре будут применяться в подземке на постоянной основе.
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