Роботы выйдут на работу в метро Токио

В Токио проведут эксперимент по использованию роботов в городском метро. Такое решение приняла администрация японской столицы, в связи с нарастающим дефицитом рабочих в системе метрополитена.

Роботы будут задействованы на шести станциях городской подземки, сообщает ТАСС , ссылаясь на телеканал NHK. Начиная с ноября, в течение трех месяцев они будут помогать пассажирам, информируя о маршрутах, расположении выходов, медпунктов, отделений полиции.

Кроме того, предполагается запустить самоходные устройства, которые будут заниматься поисками подозрительных предметов на станциях и помогать службам безопасности.

Результаты этого эксперимента в метро Токио в дальнейшем планируется использовать для разработки и модификации роботов, которые вскоре будут применяться в подземке на постоянной основе.