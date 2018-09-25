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Пентагону нужны бомбы регулируемой мощности
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Пентагону нужны бомбы регулируемой мощности 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Всё дело в унификации: бомбы с регулируемой мощностью взрыва нужны Пентагону для стандартизации боевой нагрузки самолётов. Такие авиабомбы теоретически можно одинаково эффективно использовать для уничтожения различных целей. К примеру, самолёт может сбросить одну и ту же бомбу и на укреплённую позицию террористов где-нибудь в отдалённой местности — с максимальной мощностью взрыва, и даже на конкретный автомобиль — с минимальной мощностью, чтобы не пострадали гражданские лица, ненароком оказавшиеся рядом.
Для разработки боевой части авиабомбы с регулируемой мощностью взрыва военные намерены использовать аддитивные технологии, позволяющие на этапе трёхмерной печати распределять взрывчатое вещество таким образом, чтобы с помощью нескольких детонаторов иметь возможность пошагового подрыва. Проект планируется реализовать в два этапа: на первом из них будут сконструированы авиабомбы калибром 907 килограммов, на втором — калибром 113 кг.
В ходе работы над проектом Научно-исследовательская лаборатория военно-воздушных сил намерена установить и реализовать на практике наиболее оптимальный способ регулировки мощности взрыва. На сегодняшний день у военных нет на вооружении боеприпасов регулируемой мощности, а единственным подобным экспериментом была настройка времени срабатывания детонатора, когда бомба в результате взрывалась ближе или дальше от цели и тем самым разрушала её сильнее или слабее.
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