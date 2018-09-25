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На Титане впервые увидели пылевые бури
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Ученые впервые увидели на Титане пылевые бури 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: IPGP/Labex UnivEarthS/University Paris Diderot – C. Epitalon & S. Rodriguez Read more at http://www.spaceflightinsider.com/missions/solar-system/cassini-data-reveals-another-feature-that-suggests-titan-is-similar-to-earth/#qZhY5eTSRxbVC6bQ.99
Данные, присланные на Землю космическим аппаратом Cassini, указали на наличие гигантской пылевой бури, которая бушевала на спутнике Сатурна несколько лет назад. Статья с интерпретацией этих данных вышла в журнале Nature Geoscience. Таким образом Титан стал третьим после Земли и Марса телом Солнечной системы, где зафиксированы пылевые бури.
"Титан — очень активный спутник, — пояснил Себастьен Родригес, автор работы из Университета Парижа имени Дени Дидро, — Мы уже знали это из его геологии и углеродного цикла. Теперь мы можем добавить еще одну аналоги с Марсом: активный пылевой цикл, в котором органическая пыль может подниматься с больших дюн вокруг экватора Титана".
На инфракрасных снимках 2009 года, сделанных во время равноденствия на Титане, ученые разглядели выделяющиеся светлые области.
Сначала эти пятна приняли за метановые облака в атмосфере, однако при детальном рассмотрении стало ясно, что облака формируются гораздо выше тех высот, на которых появились пятна. Компьютерное моделирование показало, что белыми областями оказалась пыль, поднимаемая с дюн порывами ветра.
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