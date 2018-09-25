На Титане впервые увидели пылевые бури

Ученые впервые увидели на Титане пылевые бури

Данные, присланные на Землю космическим аппаратом Cassini, указали на наличие гигантской пылевой бури, которая бушевала на спутнике Сатурна несколько лет назад. Статья с интерпретацией этих данных вышла в журнале Nature Geoscience. Таким образом Титан стал третьим после Земли и Марса телом Солнечной системы, где зафиксированы пылевые бури.

"Титан — очень активный спутник, — пояснил Себастьен Родригес, автор работы из Университета Парижа имени Дени Дидро, — Мы уже знали это из его геологии и углеродного цикла. Теперь мы можем добавить еще одну аналоги с Марсом: активный пылевой цикл, в котором органическая пыль может подниматься с больших дюн вокруг экватора Титана".

На инфракрасных снимках 2009 года, сделанных во время равноденствия на Титане, ученые разглядели выделяющиеся светлые области.

Сначала эти пятна приняли за метановые облака в атмосфере, однако при детальном рассмотрении стало ясно, что облака формируются гораздо выше тех высот, на которых появились пятна. Компьютерное моделирование показало, что белыми областями оказалась пыль, поднимаемая с дюн порывами ветра.