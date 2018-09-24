Ещё
В Германии испытали беспилотный трамвай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии испытали первый в мире беспилотный трамвай 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Siemens Mobility
Демонстрация прошла в рамках выставки InnoTrans 2018. Беспилотный трамвай Combino, разработанный компанией Siemens, был запущен в работу на 6-километровом участке тестового трека: трамвай проехал по немецкому городу Потсдаму, отправившись со станции местной транспортной компании ViP. В ходе автономной поездки трамвай (в кабине которого, естественно, находился специалист, готовый в экстренном случае перехватить управление) встречался с другими участниками городского движения.
Combino оснащен технологиями, многие из которых также используются в беспилотных автомобилях: лидаром, радаром, камерами. Специальные алгоритмы позволяют трамваю реагировать на сигналы светофоров, «замечать» опасные ситуации на пути и совершать остановки.
Как передает The Guardian, в ViP считают, что с внедрением в будущем высокотехнологичных трамваев водители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе (например, помогать пассажирам с ограничениями). «Наш главный приоритет — безопасность, — отметил Оливер Глазер (Oliver Glaser), сотрудник ViP. — И кроме того, мы считаем, что таким образом удастся повысить эффективность».
Популярная механика: последние новости
Зонд Parker Solar Probe прислал первый снимок NASA запустило спутник для контроля состояния полярных льдов Запущен первый в мире водородный поезд
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин раскрыл убийц Захарченко82
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики139
Россия задействует С-300 в ответ на сбитый Ил-20292
Рассекречены неизвестные факты о Фриске4
Орбакайте покидает Россию ради Америки306
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
00:15
Обнаружена редкая двухголовая змея
Наука Наука и техника
00:47
Прилепин раскрыл убийц Захарченко
В мире Украина
03:41
Пока вы спали: ЦБ научил зарабатывать на россиянах
Общество
02:26
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики
Армия Войска
01:11
Москвичей предупредили о первом снеге
Погода Новости Москвы
03:02
В аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
Шоу-бизнес Происшествия
00:27
Орбакайте покидает Россию ради Америки
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение