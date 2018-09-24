В Германии испытали беспилотный трамвай

В Германии испытали первый в мире беспилотный трамвай

Демонстрация прошла в рамках выставки InnoTrans 2018. Беспилотный трамвай Combino, разработанный компанией Siemens , был запущен в работу на 6-километровом участке тестового трека: трамвай проехал по немецкому городу Потсдаму , отправившись со станции местной транспортной компании ViP. В ходе автономной поездки трамвай (в кабине которого, естественно, находился специалист, готовый в экстренном случае перехватить управление) встречался с другими участниками городского движения.

Combino оснащен технологиями, многие из которых также используются в беспилотных автомобилях: лидаром, радаром, камерами. Специальные алгоритмы позволяют трамваю реагировать на сигналы светофоров, «замечать» опасные ситуации на пути и совершать остановки.

Как передает The Guardian, в ViP считают, что с внедрением в будущем высокотехнологичных трамваев водители смогут найти себе другую работу в данной транспортной системе (например, помогать пассажирам с ограничениями). «Наш главный приоритет — безопасность, — отметил Оливер Глазер (Oliver Glaser), сотрудник ViP. — И кроме того, мы считаем, что таким образом удастся повысить эффективность».