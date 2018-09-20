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Parker Solar Probe прислал первый снимок
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Зонд Parker Solar Probe прислал первый снимок 

Популярная механика + ещё 1 20 часов назад
Фото: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
В прошлом месяце NASA запустило аппарат Parker Solar Probe. Зонд «Паркер» отправившийся к Солнцу, должен приблизиться к звезде на шесть миллионов километров: на такое близкое расстояние не подлетал еще ни один рукотворный объект. Согласно планам миссии, сближение с Солнцем зонда займет семь лет: он сменит 24 орбиты, с каждым разом подходя все ближе к звезде. Во время самого близкого подлета — который, как ожидается, состоится в декабре 2024 года — аппарат будет от Солнца на расстоянии около шести миллионов километров (так близко к звезде не подходил ни один рукотворный объект).
Сейчас же ученые тестируют инструменты зонда, чтобы убедиться, что все работает исправно. Так, в частности, в рамках тестов выпускают антенны аппараты, предназначенные для измерения электрических полей солнечной атмосферы (короны Солнца), проверяют Solar Probe Analyzers (два электростратических анализатора), которые будут отслеживать солнечные ветры, а также оценивают работу Solar Probe Cup — цилиндра Фарадея, который будет изучать самые распространенные частицы солнечного ветра (электроны, протоны и ионы гелия).
Спрятанный за тепловым щитом аппарата, инструмент Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR) также будет играть важную роль в данной миссии. Оптический телескоп должен будет получать изображения солнечной короны и внутренней гелиосферы с беспрецедентной детализацией.
NASA / Naval Research Laboratory / Parker Solar Probe
9 сентября, как сообщает NASA, WISPR сделал свой первый снимок. WISPR состоит из двух камер: на изображении выше левый снимок — это 58-градусное поле обзора одной из них, правый — 40-градусное поле обзора другой. (С точки зрения научной ценности изображение не представляет собой чего-то примечательного — в данном случае речь идет лишь о тестовом снимке.) Яркий объект справа от центра на правом изображении — это Юпитер; на левом снимке можно увидеть Млечный Путь, тянущийся по диагонали. Как отмечают ученые миссии, наиболее яркая среди звезд на снимках — Антарес, располагающаяся в созвездии Скорпиона.
По завершении серии тестов специалисты установили, что все инструменты работают исправно. Первый близкий подход к Солнцу аппарат совершит уже в ноябре текущего года.
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