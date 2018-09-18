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Запущен первый в мире водородный поезд
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Запущен первый в мире водородный поезд 

Популярная механика + ещё 2 18 сентября 2018
Фото: Alstom / René Frampe
Европейская железнодорожная компания Alstom запустила, как утверждается, первый в мире поезд на водородных топливных элементах. Речь идет о поезде Coradia iLint, который может двигаться со скоростью до 140 километров в час и имеет запас хода около 1 000 километров.
Как передает CNBC, Alstom запустила в коммерческое использование две машины в понедельник в Нижней Саксонии, Германия. Сообщается, что поезда будут работать на участке длиной примерно 100 километров, являющемся частью линии, которая соединяет города Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфёрде и Букстехуде.
«Coradia iLint возвещает новую эру для экологичного железнодорожного транспорта», — отметил Анри Пупар-Лафарж (Henri Poupart-Lafarge), генеральный директор Alstom.
Он также сообщил, что поезд на водородном топливе готов к запуску в серийное производство.
Alstom / René Frampe
Осенью прошлого года Alstom объявила, что к 2021 году запустит в Германии 14 водородных поездов Coradia iLint.
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