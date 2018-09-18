Астрономы открыли «инфракрасный пульсар»

Чрезвычайно плотные и быстровращающиеся нейтронные звезды могут испускать высокоточные периодические импульсы излучения. Такие пульсары нередко видны в радио-, оптическом, рентгеновском или гамма-диапазоне. Например, широко известна «великолепная семерка» молодых рентгеновских пульсаров, расположенных на расстоянии от 120 до 500 парсек от Земли.

Одну из этих нейтронных звезд, RXJ0806.4-4123, наблюдала команда профессора из Университета штата Пенсильвания Бетины Поссельт (Bettina Posselt) с помощью космического телескопа Hubble. В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, астрономы сообщают, что вокруг этого пульсара впервые замечена обширная область (до 200 а.е. — примерно в 2,5 раза больше орбиты Плутона), испускающая инфракрасное излучение.

Снимок пульсара 0806.4-4123 в ИК-диапазоне. Синий круг отмечает положение рентгеновского источника / ©Bettina Posselt, Penn State

Скорее всего, речь идет о закрученном вокруг 0806.4-4123 раскаленном газопылевом диске — до сих пор у нейтронных звезд их не наблюдалось. Ученые выдвигают несколько гипотез о происхождении этой уникальной системы. Во-первых, вещество может быть остатками внешних оболочек звезды, которая погибла во взрыве сверхновой, оставив после себя пульсар 0806.4-4123. Часть его могла остаться под влиянием притяжения нейтронной звезды и начать движение обратно к ней, закручиваясь и нагреваясь.

Гипотеза первая: газопылевой диск / ©Nahks Tr'Ehnl, Penn State

Вторая гипотеза связана с возможным существованием разреженного «пульсарного ветра» вроде ветра частиц, исходящего от обычных звезд, включая Солнце. Быстрое вращение магнитного поля пульсара может служить естественным ускорителем отлетающих от его поверхности частиц. Двигаясь среди межзвездной среды на огромной скорости, пульсар и его «ветер» могут взаимодействовать с ее частицами, создавая головную ударную волну и синхротронное излучение, в том числе в инфракрасном спектре.

Гипотеза вторая: «пульсарный ветер» и межзвездная среда / ©Nahks Tr'Ehnl, Penn State

Чтобы определить, какое объяснение верно, понадобятся дополнительные наблюдения. Быть может, удастся обнаружить другие пульсары, излучающие ИК-волны, или собрать новые данные о 0806.4-4123.