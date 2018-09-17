Россияне не пострадали от тайфуна «Мангхут» в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 сентября. / ТАСС /. Находящиеся в Гонконге россияне не пострадали от мощного тайфуна «Мангхут», бушевавшего в минувшее воскресенье в регионе. Об этом в понедельник сообщило генеральное консульство РФ в этом специальном административном районе Китая

"По имеющимся данным, пострадавших среди российских граждан нет", — отметили в диппредставительстве.

По сообщению радиотелевещательной корпорации RTHK, всего за медицинской помощью обратились почти 400 человек. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как отметили в местной метеорологической обсерватории, «Мангхут» стал сильнейшим тайфуном в Гонконге за всю историю наблюдений с 1946 года. Порывы ветра в центральной части атмосферной воронки достигали 250 км в час. Ураган повалил 1,5 тыс. деревьев, разбил сотни окон, вызвал затопления ряда низменных районов, оставил после себя на улицах тонны мусора.

Власти приняли решение приостановить занятия в школах и во вторник в связи с мобилизацией усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия и перебоями в работе общественного транспорта. Автобусные и паромные маршруты пока не возобновлены в полном объеме.

В свою очередь международный аэропорт Гонконга, где накануне отменили почти 900 рейсов, налаживает свою работу. Чтобы разгрузить воздушную гавань от скопившихся рейсов, в ближайшие двое суток две взлетно-посадочные полосы будут открыты для эксплуатации и в ночное время.