Ещё
Робот научился повторять полет насекомых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Робот научился повторять полет насекомых 

Индикатор + ещё 4 14 сентября 2018
Фото: Henri Werij/TU Delft
Голландские инженеры создали робота, который может летать и быстро выполнять сложные маневры, как это умеют делать многие насекомые. «Кибермуху» ученые планируют использовать для изучения самих насекомых а также, чтобы создавать новые летательные аппараты. Описание разработки представлено в статье, опубликованной в журнале Science.
Ученые из Делфтского технического университета (Нидерланды) разработали робота, который повторяет полет и сложные маневры насекомых. Вдохновением для инженеров стала обычная плодовая мушка (Drosophilidae). Робот максимально точно воспроизводит динамику полета насекомого, хотя и значительно превосходит его по весу и размеру (разработка инженеров весит 29 грамм, а размах крыльев у «кибермухи» — 33 сантиметра).
Робот делает 17 взмахов крыльями в секунду, может развивать скорость до 25 км/ч и налету переворачиваться на 360°. Полной зарядки аккумулятора хватает на один километр полета. Маневренность полета робота настолько похожа на движения мухи, что разработку можно будет использовать для изучения самих насекомых. Например, плодовые мушки (и другие их сородичи) очень быстро меняют направление полета, если вдруг замечают опасность — такую же скорость реакции удалось придать роботу.
Авторы разработки уже начали сотрудничать с зоологами и проводить исследования по изучению полета мух. В отличие от экспериментов с настоящими насекомыми, ученые могут полностью контролировать, что происходит в «мозгу» робота и задавать нужные параметры с помощью программирования. С помощью таких экспериментов, авторы уже описали аэродинамику мухи в случае быстрой смены направления полета. В дальнейшем они планируют применить свои результаты для разработки новых летательных аппаратов.
Индикатор: последние новости
Российские ученые запатентовали метод создания материала для электроники будущего Робот сдвинул вес в 6500 раз больше собственного Пульсар с инфракрасным ореолом озадачил астрономов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»276
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов40
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль854
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах43
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья65
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение