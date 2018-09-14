Робот научился повторять полет насекомых

Голландские инженеры создали робота, который может летать и быстро выполнять сложные маневры, как это умеют делать многие насекомые. «Кибермуху» ученые планируют использовать для изучения самих насекомых а также, чтобы создавать новые летательные аппараты. Описание разработки представлено в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые из Делфтского технического университета ( Нидерланды ) разработали робота, который повторяет полет и сложные маневры насекомых. Вдохновением для инженеров стала обычная плодовая мушка (Drosophilidae). Робот максимально точно воспроизводит динамику полета насекомого, хотя и значительно превосходит его по весу и размеру (разработка инженеров весит 29 грамм, а размах крыльев у «кибермухи» — 33 сантиметра).

Робот делает 17 взмахов крыльями в секунду, может развивать скорость до 25 км/ч и налету переворачиваться на 360°. Полной зарядки аккумулятора хватает на один километр полета. Маневренность полета робота настолько похожа на движения мухи, что разработку можно будет использовать для изучения самих насекомых. Например, плодовые мушки (и другие их сородичи) очень быстро меняют направление полета, если вдруг замечают опасность — такую же скорость реакции удалось придать роботу.

Авторы разработки уже начали сотрудничать с зоологами и проводить исследования по изучению полета мух. В отличие от экспериментов с настоящими насекомыми, ученые могут полностью контролировать, что происходит в «мозгу» робота и задавать нужные параметры с помощью программирования. С помощью таких экспериментов, авторы уже описали аэродинамику мухи в случае быстрой смены направления полета. В дальнейшем они планируют применить свои результаты для разработки новых летательных аппаратов.