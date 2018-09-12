Ученые нашли в центре Перми 420 деревьев «замурованных» в асфальт

База зелёных насаждений обновляется регулярно

Где и какие деревья растут в нашем городе — сейчас определяют сотрудники ПГНИУ. Такие данные нужны, чтобы обновить в городе базу зелёных насаждений.

— Во всех районах города, несмотря на ежегодные высадки саженцев, сохраняются старые посадки, которые в некоторых случаях являются опасными, — рассказывает доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы Светлана Кулакова . — Например, наклоненные деревья во время порывистого ветра могут обломиться, нанести физический, материальный ущерб.

Вид, возраст, диаметр, высота и наличие повреждений — вся эта информация нужна ученым ПГНИУ, чтобы определить состояние дерева, а затем внести его в базу данных по зелёным насаждениям в городе. Такой реестр существует с 2012 года. Там описывается каждое дерево: где растёт, в каком количестве и в каком состоянии находится.

Во время исследований, ученые должны найти места, где деревья «замурованы» в асфальт. Например, в Ленинском районе города асфальт мешает расти 420 деревьям.

Этим летом ученые обновили данные по Ленинскому и Дзержинскому районам. Сейчас они готовят рекомендации для районных администрации. В частности, ученые скажут властям в каких местах деревья нужно сносить.

Ранее ученые ПГНИУ обнаружили в Перми 88 новых видов деревьев и кустарников.