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Ученые нашли в центре Перми 420 деревьев «замурованных» в асфальт
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Ученые нашли в центре Перми 420 деревьев «замурованных» в асфальт 

59.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: 59.ru
База зелёных насаждений обновляется регулярно
Где и какие деревья растут в нашем городе — сейчас определяют сотрудники ПГНИУ. Такие данные нужны, чтобы обновить в городе базу зелёных насаждений.
— Во всех районах города, несмотря на ежегодные высадки саженцев, сохраняются старые посадки, которые в некоторых случаях являются опасными, — рассказывает доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы Светлана Кулакова. — Например, наклоненные деревья во время порывистого ветра могут обломиться, нанести физический, материальный ущерб.
Вид, возраст, диаметр, высота и наличие повреждений — вся эта информация нужна ученым ПГНИУ, чтобы определить состояние дерева, а затем внести его в базу данных по зелёным насаждениям в городе. Такой реестр существует с 2012 года. Там описывается каждое дерево: где растёт, в каком количестве и в каком состоянии находится.
Во время исследований, ученые должны найти места, где деревья «замурованы» в асфальт. Например, в Ленинском районе города асфальт мешает расти 420 деревьям.
Этим летом ученые обновили данные по Ленинскому и Дзержинскому районам. Сейчас они готовят рекомендации для районных администрации. В частности, ученые скажут властям в каких местах деревья нужно сносить.
Ранее ученые ПГНИУ обнаружили в Перми 88 новых видов деревьев и кустарников.
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