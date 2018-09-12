Привет из космоса. Ямальская воронка может быть образцом образования большинства озер в регионе

В ходе работы по изучению причин возникновения воронки ученые пришли к выводу, что она образована не прорывами подземного метана, а из-за процессов криовулканизма, которые, как считалось ранее, существуют лишь на некоторых планетах Солнечной системы.

«Научная экспедиция тюменских и московских ученых изучила обледенение грунта и особенности структуры льда в породах близ воронки, состав воды. Пришли к выводу, что метан не имеет отношения к этим взрывам и образованию воронки. Об этом явлении я уже писал в своей книге в соавторстве с другим ученым в 1997 году. Речь там шла об обледенении дна Баренцева моря и находящейся подо льдом пресной воде. Если бы там при определенных условиях произошел взрыв, то под ним образовалась бы точно такая же воронка, как в ямальской тундре. Температура в Баренцевом море составляет минус 1,5 градуса, при которой соленая морская вода не замерзает. Наши тюменские ученые первыми поехали изучать ямальскую воронку, первыми её зафиксировали еще тогда, когда она была не заполнена водой», — подчеркнул научный руководитель Международного института криологии и криософии ТюмГУ академик РАН Владимир Мельников

Он отметил, что многочисленные озера, находящиеся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, имеют округлую форму и, по словам академика, большинство из них могут быть образованы именно по аналогии ямальских воронок.

То есть, небольшое тундровое озеро постепенно высыхает, а свободное от вечной мерзлоты дно водоема начинает постепенно замерзать сверху вниз. При этом под ним остается большое количество бактерий, углекислый газ, количество которого возрастает от жизнедеятельности оставшегося подо льдом биоценоза. Когда давление подо льдом достигает критического значения, бугор взрывается, оставляя на своем месте воронку, окруженную валом.

Отметим, Владимир Мельников — ведущий учёный в области изучения природных и природно-антропогенных систем. Результаты его исследований опубликованы более чем в 140 печатных работах, в том числе в 11 монографиях, многочисленных авторских свидетельствах и патентах. По инициативе Владимира Мельникова создан и выпускается журнал «Криосфера Земли», ежегодно проводятся международные конференции по проблемам криологии, он является представителем России в Международной ассоциации по мерзлотоведению.

Мельников организовал и возглавил в Тюменском государственном нефтегазовом университете первую академическую кафедру криологии Земли, готовящую инженеров редкой специальности — «природопользование Субарктики». В руководимых им научных коллективах подготовлено более 30 докторов и кандидатов наук. Укрепляет союз науки и образования и соглашение между Академией наук, администрацией области и крупнейшими вузами Тюмени о создании регионального научно-образовательного комплекса.