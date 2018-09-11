Лучшее за день. 11 сентября

Почему ученые заговорили о том, что Плутону нужно вернуть статус планеты, какие нововведения ждут экспертный совет Российского научного фонда и что общего у Земли с ледяными планетами, расскажет ночной дайджест лучших материалов Indicator.Ru.

По словам руководителя Российского научного фонда Александра Хлунова, некоторые российские исследователи полагают, что фонд «заигрался с демократическими началами», и членов экспертного совета следует назначать, а не проводить онлайн-голосование. Но РНФ к этому мнению не прислушивается и в сентябре проведет очередную ротацию совета. О том, какие еще изменения ждут экспертизу фонда, Indicator.Ru рассказал руководитель РНФ Александр Хлунов

Биохимики провели масштабное моделирование белка, который может использоваться в качестве противоядия при отравлении фосфорорганическими соединениями. В результате им удалось выяснить механизм его действия.

Астрономы предлагают вернуть Плутону статус планеты. Группа ученых заявила, что определение планеты, принятое в 2006 году, основывается на критериях, которые на самом деле никто не использует. Основным критерием астрономы предлагают считать наличие гравитации, достаточной для придания объекту сферической формы.

Биологи исследовали структуры, которые придают жуку Pachyrrhynchus congestus pavonius окраску всех цветов радуги. Особенность этого жука в том, что тон пятен на его поверхности не меняется в зависимости от угла обзора. Оказалось, что причина этого не только в разных размерах структур поверхности внутри пятен, но и в различном содержании хитина в пластине.

Оказывается, Ямальский кратер возник в результате нехарактерного для Земли явления, которое ученые назвали криовулканизмом — по аналогии с термином, использующимся в планетологии для описания процессов, происходящих на ледяных планетах. Ранее причина происхождения воронки была непонятна.

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