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Представитель Тимирязевки побывал на Международном акарологическом конгрессе
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Представитель Тимирязевки побывал на Международном акарологическом конгрессе 

Управа района Тимирязевский города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Cо 2 по 8 сентября в Анталии проходил XV Международный акарологический конгресс, который собрал ученых из 50 стран мира. В работе конгресса принял участие ученый Тимирязевской академии, доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений Сергей Попов. Об этом сообщили в пресс-службе академии.
— На конгрессе встретились ученые и студенты. Они обсудили последние результаты и новые направления исследований. Всемирно известные эксперты в области изучения клещей выступили с докладами и пленарными лекциями, рассмотрели инновационные разработки в фундаментальной, сельскохозяйственной, медицинской и ветеринарной акарологии, — рассказала представитель вуза Ирина Батуева.
Сергей Попов — видный ученый, основатель акарологической научной школы, принимает активное участие в работе международных конгрессов и российских научных съездов и конференций. С 1988 года является членом Русского энтомологического общества. (мю)
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