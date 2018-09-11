Представитель Тимирязевки побывал на Международном акарологическом конгрессе

Cо 2 по 8 сентября в Анталии проходил XV Международный акарологический конгресс, который собрал ученых из 50 стран мира. В работе конгресса принял участие ученый Тимирязевской академии, доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений Сергей Попов . Об этом сообщили в пресс-службе академии.

— На конгрессе встретились ученые и студенты. Они обсудили последние результаты и новые направления исследований. Всемирно известные эксперты в области изучения клещей выступили с докладами и пленарными лекциями, рассмотрели инновационные разработки в фундаментальной, сельскохозяйственной, медицинской и ветеринарной акарологии, — рассказала представитель вуза Ирина Батуева

Сергей Попов — видный ученый, основатель акарологической научной школы, принимает активное участие в работе международных конгрессов и российских научных съездов и конференций. С 1988 года является членом Русского энтомологического общества. (мю)