Экскаваторщик откопал под Сыктывкаром «яйцо динозавра»

Республике Коми экскаваторщик нашел в заброшенном карьере Граддор странный объект.

Как сообщает Утро.ru, рабочий решил, что это яйцо динозавра и отнес его в Сыктывкарский Институт Геологии КНЦ УрО РАНО.

У ученых, конечно, есть сомнение по поводу того, что это яйцо динозавра, но они решили изучить таинственный предмет.

«Через неделю пройдут исследования… и тогда можно будет уже точно сказать, чем он является на самом деле», — сказали научные специалисты.

В свою очередь сотрудники музея при институте добавили, что даже если это и не яйцо динозавра, все равно этот объект представляет большую ценность для науки.

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