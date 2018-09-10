Экскаваторщик откопал под Сыктывкаром «яйцо динозавра» 

В Республике Коми экскаваторщик нашел в заброшенном карьере Граддор странный объект.
Как сообщает Утро.ru, рабочий решил, что это яйцо динозавра и отнес его в Сыктывкарский Институт Геологии КНЦ УрО РАНО.
У ученых, конечно, есть сомнение по поводу того, что это яйцо динозавра, но они решили изучить таинственный предмет.
«Через неделю пройдут исследования… и тогда можно будет уже точно сказать, чем он является на самом деле», — сказали научные специалисты.
В свою очередь сотрудники музея при институте добавили, что даже если это и не яйцо динозавра, все равно этот объект представляет большую ценность для науки.
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