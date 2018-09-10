Ещё
Экскаваторщик откопал под Сыктывкаром «яйцо динозавра»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экскаваторщик откопал под Сыктывкаром «яйцо динозавра» 

Свободная пресса 19 минут назад
В Республике Коми экскаваторщик нашел в заброшенном карьере Граддор странный объект.
Как сообщает Утро.ru, рабочий решил, что это яйцо динозавра и отнес его в Сыктывкарский Институт Геологии КНЦ УрО РАНО.
У ученых, конечно, есть сомнение по поводу того, что это яйцо динозавра, но они решили изучить таинственный предмет.
«Через неделю пройдут исследования… и тогда можно будет уже точно сказать, чем он является на самом деле», — сказали научные специалисты.
В свою очередь сотрудники музея при институте добавили, что даже если это и не яйцо динозавра, все равно этот объект представляет большую ценность для науки.
Новости науки: Ученые планируют возродить динозавров
Свободная пресса: последние новости
Китай успешно запустил коммерческую ракету-носитель с тремя спутниками Ученые: в Арктике зафиксировано рекордное потепление Британец заявил, что нашел пропавший малазийский Boeing, который исчез четыре года назад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поймали на подготовке терактов в России162
«Просто жесть»: резня на Курском вокзале попала на видео94
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing122
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии41
Путин сделал замечание министрам121
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение