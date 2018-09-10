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В Якутии в загадочной Батагайской впадине обнаружен жеребенок древней лошади
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В Якутии в загадочной Батагайской впадине обнаружен жеребенок древней лошади 

ProComp.info 1 час назад
12 августа — Прокомпинфо. Трехмесячный жеребенок, который жил 40 тысяч лет назад, был обнаружен в загадочной Батагайской впадине в Якутском регионе России.
Северо-Восточный федеральный университет в Якутске опубликовал первую фотографию уникального открытия, которое было сделано совместно с учеными из Университета Киндай в Японии вместе с съемочной группой из Fuji TV.
Жеребенок был откопан в идеальном состоянии с хорошо сохранившимися гривой, хвостом и шерстью, так как он находился в вечной мерзлоте в течение 30 000-40 000 лет, говорят ученые. Открытие может помочь ученым узнать больше об окружающей среде того времени, когда жил жеребенок, считает руководитель музея мамонта в Якутске Семен Григорьев.
«Это первая в мире находка доисторической лошади с таким уровнем сохранности и такого молодого возраста», — заявил Григорьев.
Батагайский кратер в Верхоянском районе Якутии поставил ученых в тупик, а природа загадочного места необычной формы до сих пор остается предметом обсуждения. Древний кратер все еще растет, и, как сообщается, поблизости появляются странные шумы, поэтому место получило свое жуткое название — «Врата в подземный мир».
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