Ещё
Ученые нашли способ сделать Сахару зеленой и плодородной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли способ сделать Сахару зеленой и плодородной 

РИА Новости + ещё 12 30 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Группа метеорологов из США, Китая и Италии во главе с Юджинией Калнай провела моделирование климата пустыни Сахара, которое показало, что этот регион снова может стать плодородным. Их исследование опубликовано в журнале Science.
В своем исследовании ученые предложили покрыть всю площадь Сахары (более девяти миллионов квадратных километров) солнечными и ветряными электростанциями. Благодаря реализации этого мегапроекта станет возможно производить в четыре раза больше энергии, чем все человечество потребляет на сегодняшний день.
По их словам, после размещения объектов в пустыне более чем в два раза вырастет количество осадков, которые усилят вегетацию растений, и благодаря этому увеличится растительный покров в регионе.
Ученые отмечают, что ветряные электростанции больших масштабов повлияют на движение ветров, а также поспособствуют перемешиванию воздушных масс. А панели солнечных батарей будут отражать солнечные лучи и таким образом остудят поверхность. По мнению специалистов, таких мер будет достаточно для того, чтобы в пустыне опять стало развиваться земледелие.
Ученые также провели моделирование климата и других пустынь нашей планеты с учетом размещения электростанций, однако на них влияние оказалось ограниченным из-за особенностей их климата и недостаточного размера.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Украина пробила дно»: Киев заявил о национальном позоре19
«Европа по полной облажалась в Сирии»49
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка452
США ответили России внезапными военными учениями516
Неожиданное решение Меркель и другие события дня44
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда «Москвы слезам не верит» опровергла госпитализацию
Шоу-бизнес
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение