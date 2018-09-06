Ещё
Опрос: Россияне не определились круглая ли Земля и есть ли инопланетяне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: Россияне не определились круглая ли Земля и есть ли инопланетяне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
При этом большинство — 59 процентов — полагают, что ученые скрывают правду. Самыми недоверчивые — те, кто не окончил среднюю школу (77 проц.) и с высшим образованием (45 проц.). Самые доверчивые — со средним и средним специальным образованием (61 проц.) Мнения о том, знают ли ученые истину, разделились примерно поровну: 42 процента — «знают», 41 процент — «искренне заблуждаются», 54 процента — «не знают».
— Я бы температуру доверия к науке и ученым диагностировал как не самую тревожную, — комментирует для "Российской газеты" итоги опроса профессор Института психологии РГГУ Владимир Кудрявцев. — И то, что уровень доверия к ученым колеблется между 66 и 79 процентами, говорит о высоком интеллектуальном уровне нашего самосохранения и самочувствия. И то, что проблема внеземных цивилизаций постепенно из разряда «научных», как думали в 90-е годы, переведена в разряд инопланетян-лайт от науки, тоже хороший признак оздоровления мышления. Мне также представляется ключевой цифра в 38 процентов — столько людей считают, что «ученые говорят правду». Которую они узнают в итоге кропотливых исследований.
По мнению Кудрявцева наука больна в той же степени, в какой не здорово общество. Поэтому социологи измеряют своего рода среднюю темпаратуру «по больничной палате». Кудрявцев считает символичным то обстоятельство, что среди тех, кто чаще других доверяет ученым — люди со средним и средним специальным образованием. «Неверие идет от незнания, — говорит Кудрявцев, — а сомнение или недоверие — от знания лишь с виду самодостаточного, но по факту — недостаточного.
Его точку зрения частично подтверждают итоги опроса. Так, например, с тем, что Земля круглая согласились 93 процента опрошенных, что ожидаемо. Но 3 процента до сих пор считают, что Земля плоская, а 4 процента затруднились с ответом.
Российская Газета: последние новости
Физики центра ядерных исследований провели уникальный эксперимент На Алтае разработали уникальный фермент для сыра Под Волгоградом ученые обнаружили уникальных комаров-звонцов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей364
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу736
На Россию надвигается апокалипсис97
Крым идет на новый рекорд139
Россия закроет небо132
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение