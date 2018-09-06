Опрос: Россияне не определились круглая ли Земля и есть ли инопланетяне

При этом большинство — 59 процентов — полагают, что ученые скрывают правду. Самыми недоверчивые — те, кто не окончил среднюю школу (77 проц.) и с высшим образованием (45 проц.). Самые доверчивые — со средним и средним специальным образованием (61 проц.) Мнения о том, знают ли ученые истину, разделились примерно поровну: 42 процента — «знают», 41 процент — «искренне заблуждаются», 54 процента — «не знают».

— Я бы температуру доверия к науке и ученым диагностировал как не самую тревожную, — комментирует для "Российской газеты" итоги опроса профессор Института психологии РГГУ Владимир Кудрявцев . — И то, что уровень доверия к ученым колеблется между 66 и 79 процентами, говорит о высоком интеллектуальном уровне нашего самосохранения и самочувствия. И то, что проблема внеземных цивилизаций постепенно из разряда «научных», как думали в 90-е годы, переведена в разряд инопланетян-лайт от науки, тоже хороший признак оздоровления мышления. Мне также представляется ключевой цифра в 38 процентов — столько людей считают, что «ученые говорят правду». Которую они узнают в итоге кропотливых исследований.

По мнению Кудрявцева наука больна в той же степени, в какой не здорово общество. Поэтому социологи измеряют своего рода среднюю темпаратуру «по больничной палате». Кудрявцев считает символичным то обстоятельство, что среди тех, кто чаще других доверяет ученым — люди со средним и средним специальным образованием. «Неверие идет от незнания, — говорит Кудрявцев, — а сомнение или недоверие — от знания лишь с виду самодостаточного, но по факту — недостаточного.

Его точку зрения частично подтверждают итоги опроса. Так, например, с тем, что Земля круглая согласились 93 процента опрошенных, что ожидаемо. Но 3 процента до сих пор считают, что Земля плоская, а 4 процента затруднились с ответом.