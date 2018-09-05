Ещё
Британские ученые выяснили: Серьезные и нелепые открытия исследователей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британские ученые выяснили: Серьезные и нелепые открытия исследователей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские ученые обнаружили новый способ превращать солнечный свет в топливо. Они не в первый раз делают невероятные открытия. Несмотря на абсолютную серьезность этого исследования, фраза «британские ученые» уже давно стала мемом в связи с курьезностью некоторых их разработок. В этом материале «ВМ» предлагает познакомиться с некоторыми удивительными открытиями королевских подданных.
Возможность создавать из воды и солнечного света топливо появилась после успешных исследований по разделению молекул при помощи изменения фотосинтетической функции растений. Водоросли будут вырабатывать водород, который и станет основой топлива. Однако когда весь мир пересядет на энергию, произведенную с помощью этого метода, остается гадать, а пока «Вечерка» предлагает другие, не менее интересные и важные открытия британских ученых.
Убийца бактерий
Подданный Великобритании Александр Флеминг в 1928 году в прямом смысле создал первые антибиотики. До него ученые уже предполагали, что подобные вещества могут существовать, однако именно Флеминг в результате опытов обнаружил, что некоторые выращенные им колонии стафилококков заражены обыкновенной плесенью. В каждой из них была область, в которой бактерий не было. Из этого британский ученый сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество, убивающее бактерии. В результате получился первый современный антибиотик.
Переезд планеты
Несмотря на то, что жизнь без Солнца невозможна, оно приносит и проблемы обитателям Земли. Активность светила все чаще создает на нашей планете серьезные катаклизмы. В связи с этим ученые из Суссекского университета предложили сдвинуть Землю подальше от агрессора — например, на орбиту Марса. Красную планету, правда, придется взорвать. При этом большинство живых существ, конечно, погибнет, но ученые считают, что наиболее приспособленные выживут. Есть и другой вариант — переселиться на Марс, но вариант с уничтожением планеты ученым, похоже, нравится больше.
Британский ученый
Британский ученый-медик Томас Уиллис открыл в 1674 году сахарный диабет. Кроме того, его исследования сыграли важную роль в развитии представлений об анатомии, неврологии и психиатрии. Томас изобрел собственную настойку опия, которой лечил расстройства сознания, камни в почках, колики, рвоту, заболевания дыхательной системы и другие недуги.
Невероятно, но факт
Другие британские ученые опытным путем объяснили причину появления избыточного веса. После эксперимента стало ясно — худые люди употребляют меньше пищи, чем полные. Другим коллегам по цеху понадобилось три года и 300 тысяч фунтов стерлингов, чтобы доказать, что утки любят дождь.
Выживает сильнейший
О роли Чарльза Дарвина в современной науке спорить не приходится. Хоть сейчас его Дарвинизм и оспаривается некоторыми учеными, он заложил прочный фундамент в наши познания о происхождении человека. Естественный отбор подразумевает увеличение числа особей, обладающих максимальной приспособленностью к окружающей среде. Судя по количеству открытий, которые афишируют английские исследователи, британские ученые лучше всех остальных выживают в нашем суровом мире.
Счастье в еде  Несмотря на то, что лишний вес может вызвать проблемы со здоровьем, все мы знаем, что когда злой — надо покушать. При этом сразу возникает радость и умиротворение. Это доказали и британские ученые. Кстати, список продуктов, которые приносят счастье, возглавила картошка фри. За ней идут шоколад, печенье, торты, пирожные и икра. Кроме того, британские ученые из Бристольского университета доказали, что люди с высоким индексом массы тела ведут себя спокойнее, чем стройные испытуемые. Однако «ВМ» не советует бежать и наедаться эклерами, побеспокойтесь о своем здоровье.
Отец интернета
В 1989 году сэр Тим Бернерс-Ли открыл то, без чего люди уже, кажется, не смогут обойтись. Он стал изобретателем Всемирной паутины. Бернерс является автором и многих других разработок в области информационных технологий.
Британские ученые узнали, откуда взялись британские ученые
Исследователи из Эксетера и Бристоля решили выяснить, как система грантов влияет на науку. Оказалось, что Великобритания очень часто выделяет средства на громкие и сенсационные разработки, но на деле ценность таких открытий равна нулю. Таким образом, британские ученые выяснили причину появления нелепых исследований.
Надоедливый кран
Последнее открытие можно было бы отнести к нелепым исследованиям британских ученых, если бы в связи с ним мы не узнали совсем неочевидный факт. В этот раз светлые умы из любопытства решили узнать, откуда берется звук капающего крана. С помощью сверхскоростных камер, гидрофонов и микрофонов они обнаружили, что шум вызван не ударением воды о дно раковины, а следствием колебаний пузырька воздуха, который капля загоняет под поверхность воды.
Вечерняя Москва: последние новости
Человеческий глаз напечатали на 3D-принтере Ученые рассказали, с чем связано Величайшее массовое вымирание Российские ученые придумали, как сказать «нет» радиации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь92
Максаковой дали 72 часа106
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко185
«То ли взорвали, то ли сбили»152
«Идет война, мы должны защищаться»488
Новости партнеров
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
03:33
Порошенко ловко одурачил украинцев
В мире Украина
01:47
Пассажиров самолета массово поразила неизвестная болезнь
Происшествия Катастрофы
01:05
«Идет война, мы должны защищаться»
Армия Статьи
00:48
РФ выступила с требованием по убийству Захарченко
Политика
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение