Британские ученые выяснили: Серьезные и нелепые открытия исследователей

Британские ученые обнаружили новый способ превращать солнечный свет в топливо. Они не в первый раз делают невероятные открытия. Несмотря на абсолютную серьезность этого исследования, фраза «британские ученые» уже давно стала мемом в связи с курьезностью некоторых их разработок. В этом материале «ВМ» предлагает познакомиться с некоторыми удивительными открытиями королевских подданных.

Возможность создавать из воды и солнечного света топливо появилась после успешных исследований по разделению молекул при помощи изменения фотосинтетической функции растений. Водоросли будут вырабатывать водород, который и станет основой топлива. Однако когда весь мир пересядет на энергию, произведенную с помощью этого метода, остается гадать, а пока «Вечерка» предлагает другие, не менее интересные и важные открытия британских ученых.

Убийца бактерий

Подданный Великобритании Александр Флеминг в 1928 году в прямом смысле создал первые антибиотики. До него ученые уже предполагали, что подобные вещества могут существовать, однако именно Флеминг в результате опытов обнаружил, что некоторые выращенные им колонии стафилококков заражены обыкновенной плесенью. В каждой из них была область, в которой бактерий не было. Из этого британский ученый сделал вывод, что плесень вырабатывает вещество, убивающее бактерии. В результате получился первый современный антибиотик.

Переезд планеты

Несмотря на то, что жизнь без Солнца невозможна, оно приносит и проблемы обитателям Земли. Активность светила все чаще создает на нашей планете серьезные катаклизмы. В связи с этим ученые из Суссекского университета предложили сдвинуть Землю подальше от агрессора — например, на орбиту Марса. Красную планету, правда, придется взорвать. При этом большинство живых существ, конечно, погибнет, но ученые считают, что наиболее приспособленные выживут. Есть и другой вариант — переселиться на Марс, но вариант с уничтожением планеты ученым, похоже, нравится больше.

Британский ученый

Британский ученый-медик Томас Уиллис открыл в 1674 году сахарный диабет. Кроме того, его исследования сыграли важную роль в развитии представлений об анатомии, неврологии и психиатрии. Томас изобрел собственную настойку опия, которой лечил расстройства сознания, камни в почках, колики, рвоту, заболевания дыхательной системы и другие недуги.

Невероятно, но факт

Другие британские ученые опытным путем объяснили причину появления избыточного веса. После эксперимента стало ясно — худые люди употребляют меньше пищи, чем полные. Другим коллегам по цеху понадобилось три года и 300 тысяч фунтов стерлингов, чтобы доказать, что утки любят дождь.

Выживает сильнейший

О роли Чарльза Дарвина в современной науке спорить не приходится. Хоть сейчас его Дарвинизм и оспаривается некоторыми учеными, он заложил прочный фундамент в наши познания о происхождении человека. Естественный отбор подразумевает увеличение числа особей, обладающих максимальной приспособленностью к окружающей среде. Судя по количеству открытий, которые афишируют английские исследователи, британские ученые лучше всех остальных выживают в нашем суровом мире.

Счастье в еде Несмотря на то, что лишний вес может вызвать проблемы со здоровьем, все мы знаем, что когда злой — надо покушать. При этом сразу возникает радость и умиротворение. Это доказали и британские ученые. Кстати, список продуктов, которые приносят счастье, возглавила картошка фри. За ней идут шоколад, печенье, торты, пирожные и икра. Кроме того, британские ученые из Бристольского университета доказали, что люди с высоким индексом массы тела ведут себя спокойнее, чем стройные испытуемые. Однако «ВМ» не советует бежать и наедаться эклерами, побеспокойтесь о своем здоровье.

Отец интернета

В 1989 году сэр Тим Бернерс-Ли открыл то, без чего люди уже, кажется, не смогут обойтись. Он стал изобретателем Всемирной паутины. Бернерс является автором и многих других разработок в области информационных технологий.

Британские ученые узнали, откуда взялись британские ученые

Исследователи из Эксетера и Бристоля решили выяснить, как система грантов влияет на науку. Оказалось, что Великобритания очень часто выделяет средства на громкие и сенсационные разработки, но на деле ценность таких открытий равна нулю. Таким образом, британские ученые выяснили причину появления нелепых исследований.

Надоедливый кран

Последнее открытие можно было бы отнести к нелепым исследованиям британских ученых, если бы в связи с ним мы не узнали совсем неочевидный факт. В этот раз светлые умы из любопытства решили узнать, откуда берется звук капающего крана. С помощью сверхскоростных камер, гидрофонов и микрофонов они обнаружили, что шум вызван не ударением воды о дно раковины, а следствием колебаний пузырька воздуха, который капля загоняет под поверхность воды.