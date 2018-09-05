Российские ученые создали новый метод диагностики буровых установок для нефтедобычи

МОСКВА , 5 сентября. / ТАСС /. Российские ученые создали специальный метод неразрушающего контроля за состоянием буровых установок для нефтяных скважин, который позволит сократить затраты на ремонт оборудования в ходе работ на шельфе. Об этом говорится в сообщении Министерства науки и высшего образования России

Метод был разработан специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

"Новый метод «акустоповрежденности», разработанный сотрудниками Политехнического университета в рамках гранта Российского научного фонда, основан на исследовании механических напряжений, пластических деформаций и микротрещин в промышленных конструкциях путем применения математических моделей механики разрушения материалов к результатам экспериментальных измерений скоростей ультразвуковых волн", — говорится в сообщении.

Интерес к использованию метода «акустоповрежденности» для неразрушающего контроля лопаток газотурбинных двигателей (лопастей двигателя, приводящих потоки газов в движение) уже проявили представители концерна Siemens , говорится в сообщении.

"На подходе результаты исследований в области распространения волн в системах, представляющих собой растворы солей различной концентрации, содержащих подвижные неметаллические взвеси. Данные эксперименты направлены на решение одной из нерешенных проблем шельфовой нефтедобычи — на разработку методики неразрушающего акустического контроля состояния бурильных труб в коррозионно-активной среде нефтяных скважин", — отмечают в Минобрнауки

Ученые университета в ближайшее время приступят к разработке технологии, позволяющей не только определять внутрипластовое давление и внутренние напряжения в нефтяных пластах, но и определять внутреннюю структуру пластов и характер их повреждений, что позволит предсказывать последствия бурения и гидроразрыва пласта, а также даст возможность проводить диагностику работающих скважин.