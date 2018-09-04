Именитые ученые отказываются участвовать в анонимном рецензировании

Исследователи выяснили, что ученые из известных университетов неохотно отправляют свои работы на двойное слепое рецензирование, когда авторы текста и рецензенты не знают друг друга. Дело в том, что в результате такого способа оценки гораздо большему количеству статей отказывают в публикации. Работа опубликована в журнале Research Integrity and Peer Review.

Большинство современных престижных научных журналов используют процедуру рецензирования, то есть пересылают получаемые от авторов тексты статей другим специалистам в соответствующей области, а решение о публикации принимают только на основе их ответов. Классическая схема рецензирования предполагает, что авторы не знают, кто будет рецензировать их работы, а рецензенты знают, чьи работы рассматривают. В последние годы все более популярными становятся альтернативные схемы, в том числе открытое рецензирование, в котором все имена — и рецензентов, и рецензируемых, — известны; а также дважды слепое рецензирование, когда имена известны только редактору журнала.

В новой работе исследователи проанализировали статистику двойного слепого рецензирования, которое по инициативе авторов может быть использовано в 25 журналах издательского дома Springer Nature. Авторы изучили 128 454 текста, предложенных для публикации за два года. Оказалось, что двойное слепое рецензирование существенно чаще выбирают ученые из менее известных университетов, стран Азии и при подаче рукописей в более престижные журналы. Процент отрицательных рецензий в этом случае оказался заметно выше, чем при классическом рецензировании, авторы работы называют это «менее успешными редакционными результатами».

Еще одним выводом работы стало то, что именитые ученые из развитых стран реже используют полностью анонимное рецензирование — они предпочитают, чтобы их имя и должность были видны рецензенту. Изначально двойное слепое рецензирование было предложено как способ, с помощью которого можно противодействовать возможному предубеждению некоторых ученых относительно определенных стран или университетов. Статистика показывает, что это опасение имеет под собой основания, по крайней мере, оно отражается в поведении исследователей из малоизвестных научных организаций.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.