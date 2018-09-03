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Космический корабль «Новые Горизонты» впервые обнаружил объект из Пояса Койпера
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Космический корабль «Новые Горизонты» впервые обнаружил объект из Пояса Койпера 

Реальный мир космоса 25 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Представители миссии «Новые Горизонты» были несказанно удивлены тем, что телескопический дальномер-отражатель корабля (LORRI) на плотном фоне звезд смог увидеть маленький, тусклый объект, находясь от него на расстоянии более 100 миллионов миль. Речь идет об объекте из Пояса Койпера, так называемом Ultima Thule. 48 фотографий были сделаны еще 16 августа и все это время преодолевали расстояние до Земли.
«Поле изображения слишком наполнено фоновыми звездами, что затрудняет обнаружение подобных объектов», — сказал Хэл Уивер, ученый проекта New Horizons и главный исследователь LORRI из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Лорел, штат Мэриленд. «На самом деле это похоже на поиск иглы в стоге сена. В этих первых изображениях Ultima заметен только как блеск на стороне фоновой звезды, которая примерно в 17 раз ярче, но Ultima будет становиться все ярче и по мере приближения к нему космического корабля его будет легче видеть».
Подобная находка чрезвычайно важна для NASA, — наблюдения New Horizons за Ultima в течение следующих четырех месяцев помогут команде миссии улучшить курс космического корабля для того чтобы максимально приблизиться к объекту 1 января 2019 года. Примечательно, что Ultima оказался ровно на том месте, где и ожидали ученые, основываясь на данных космического телескопа «Хаббл». На сегодняшний день команда миссии уже имеет хорошее представление об орбите данного объекта.
Пролет перед Ultima станет первым в истории крупным исследованием небольшого объекта пояса Койпера и самым далеким исследованием любого планетного тела в истории. Таким образом корабль «Новые Горизонты» рискует побить собственный рекорд после пролета Плутона в июле 2015 года. Кроме того эти изображения будут снимками сделанными на самом далеком от Солнца расстоянии, и, таким образом будет побит рекорд знаменитой фотографии Земли из космоса под названием «Бледная Голубая точка», которую сделал зонд Voyager 1 в 1990 году.
«Наша команда упорно трудились для того, чтобы определить точно ли камера LORRI зафиксировала объект Ultima и теперь мы можем сказать твердое «да», — отметил главный исследователь миссии New Horizons Алан Стерн из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо. «Мы заметили Ultima с намного более далекого расстояния, чем считалось возможным и теперь нас ждет удивительная разведывательная миссия!»
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