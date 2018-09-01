Ещё
Робота приняли на работу в турагентство Стокгольма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

В Стокгольме робот стал сотрудником компании-туроператора 

РИА Новости + ещё 2 1 сентября 2018
Фото: AP Photo / Luca Bruno
В шведском отделении крупной туроператорской компании приняли в штат полугуманоидного робота, сообщает АТОР.
Новый сотрудник — робот Pepper — распознает окружающих и реагирует на эмоции людей. Вместо ног у него — система из небольших колесиков. На груди закреплен 10-дюймовый планшет для отображения информации или взаимодействия с человеком.
Модель понимает речь — его память содержит около 4 500 слов. Он может разговаривать, танцевать, поддерживает беседу и выполняет простые поручения.
Опыт использования роботов уже был в круизном и отельном бизнесе, но в офисе туроператора такая техника появляется впервые.
По словам директора по персоналу компании Элке Эллера, как и у любого другого сотрудника у робота будет личная учетная запись и ежедневные персональные обязанности.
В ближайшие месяцы он начнет работать под руководством опытного наставника: после прохождения стажировки Pepper станет помогать в работе с клиентами и партнерами фирмы.
Последние новости
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии‍ "Придется публично отдуваться": израильские СМИ - о крушении Ил-20 Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»295
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль755
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов44
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах60
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья72
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение