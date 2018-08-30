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В МКС попал метеорит
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В МКС попал метеорит 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 28 1 час назад
Фото: NASA
Утечка воздуха произошла ночью и утром на Международной космической станции (МКС), сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что на МКС произошло падение давления.
«Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», — приводит его слова ТАСС.
Он рассказал, что американский экипаж собрался в российском сегменте. «Поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему», — сказал Рогозин.
По словам главы Роскосмоса, трещина в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС» номер 739 («Союз МС-09») стала результатом внешнего повреждения. По мнению конструкторов, она возникла из-за попадания микрометеорита.
Источник «Интерфакса» в американских органах контроля и управления станцией в свою очередь также сообщил, что утечка воздуха прекратилась.
«Астронавтам удалось установить источник утечки в бытовом отсеке на одном из сегментов МКС», — сказал он.
Нештатные ситуации время от времени случаются на МКС. Так, в июне на американском сегменте Международной космической станции вышла из строя одна из систем жизнеобеспечения.
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