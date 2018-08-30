В МКС попал метеорит

Дмитрий Рогозин. Утечка воздуха произошла ночью и утром на Международной космической станции (МКС), сообщил генеральный директор Роскосмоса

Рогозин сообщил, что на МКС произошло падение давления.

«Были приняты меры, чтобы определить, откуда идет утечка», — приводит его слова ТАСС.

Он рассказал, что американский экипаж собрался в российском сегменте. «Поочередно происходило перекрытие отсеков для того, чтобы понять, где и что произошло. В итоге мы локализовали проблему», — сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, трещина в бортовом отсеке российского корабля «Союз МС» номер 739 («Союз МС-09») стала результатом внешнего повреждения. По мнению конструкторов, она возникла из-за попадания микрометеорита.

Источник «Интерфакса» в американских органах контроля и управления станцией в свою очередь также сообщил, что утечка воздуха прекратилась.

«Астронавтам удалось установить источник утечки в бытовом отсеке на одном из сегментов МКС», — сказал он.

Нештатные ситуации время от времени случаются на МКС. Так, в июне на американском сегменте Международной космической станции вышла из строя одна из систем жизнеобеспечения.