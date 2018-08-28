Ученые: Выживают не самые приспособленные, а самые ленивые

Сравнив раковины ныне живущих моллюсков и давно исчезнувших с лица Земли их собратьев, ученые вычислили скорость обмена веществ в их теле и обнаружили неожиданный факт: те виды беспозвоночных, которые спешили жить, быстрее закончили свой век и стали ископаемыми.

— Такое впечатление, что эволюция благоприятствует выживанию самых неторопливых и апатичных существ. Чем медленнее скорость обмена веществ, тем больше шансы, что этот вид будет долго существовать. Может, и людям стоит поменять лозунги: выживают не самые приспособленные, а самые ленивые, — говорит Брюс Либерман из Оксфордского университета.

Теперь ученые планируют проверить, соблюдается ли подобная закономерность среди других представителей флоры и фауны, в том числе и позвоночных животных, обитающих в морях и на суше.

Вообще о пользе лени люди задумывались давно. Сторонники праздности любят рассуждать, что, мол, свой закон Архимед открыл, нежась в ванне, а Декарт, лежа в кровати и наблюдая за ползающей по потолку мухой, придумал систему координат. Также вспоминают статью знаменитого ученого XX века Бертрана Рассела «Похвала праздности», ссылаются на бестселлер американского ученого Эндрю Смарта «О пользе лени» и т.д.

Логика «ленивцев» проста: праздность — двигатель прогресса. Жалея себя, человек придумывает эффективные способы, как с наименьшими усилиями достичь цели. Семь раз отмерь, один раз отрежь — это про неторопливых. Такой подход отвлекает от бешеного рабочего ритма, позволяет взглянуть на ситуацию по-новому, может натолкнуть на совершенно неожиданные идеи. А еще лень полезна для здоровья. Трудоголик загоняет себя на работе, стресс накапливается и приводит к серьезным болезням. У лентяя, конечно, есть свои стрессы, но они куда слабей. Но скучать, подчеркивают ученые, людям надо коротко. Затяжное безделье может вылиться в депрессию.