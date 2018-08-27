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Российские ученые проведут на МКС эксперимент по исследованию эволюции ураганов
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Российские ученые проведут на МКС эксперимент по исследованию эволюции ураганов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские ученые готовятся провести на Международной космической станции (МКС) эксперимент, который направлен на изучение механизмов эволюции ураганов. Об этом говорится на сайте Института космических исследований РАН.
"Целью космического эксперимента «Конвергенция» является исследование механизмов генезиса и эволюции крупномасштабных кризисных атмосферных процессов типа тропических циклонов и среднеширотных ураганов", — говорится в сообщении.
Экспериментом предусмотрены проведение исследований по круглосуточному обнаружению вспышек молний, определение энергетических, пространственных и временных характеристик вспышек молний, определение зон грозовой активности, регистрации гамма-всплесков земного происхождения и определения их связи с грозовой активностью в атмосфере.
Полное название эксперимента «Определение детальных профилей температуры и влажности атмосферы при исследовании генезиса атмосферных катастроф».
Для проведения эксперимента разрабатываются и будут установлены на МКС сканирующий микроволновый радиометр-спектрометр, гамма-детектор и детектор молний. В настоящее время проходит этап эскизного проекта разработки научной аппаратуры.
В обзорной статье к эксперименту отмечается, что микроволновый радиометр-спектрометр предназначен для измерения радиотеплового излучения атмосферы Земли и ее поверхности в микроволновом диапазоне. Детектор молний предназначен для обнаружения вспышек молний в полосе захвата 680 км. Гамма-детектор обеспечивает регистрацию и запись спектрально временных параметров гамма-всплесков земного происхождения. Радиометр-спектрометр, по планам ученых, будет размещен на научно-энергетическом модуле (НЭМ) российского сегмента МКС.
О модуле НЭМ  Объем НЭМ составит около 30 кубических метров, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.
РКК «Энергия» выиграла конкурс на создание модуля для МКС в конце 2012 года. По контракту модуль должен был быть готов до конца ноября 2015 года, однако к этому сроку завершилась только разработка документации.
Сообщалось, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году Научно-энергетический модуль, а также еще два новых российских модуля — Многофункциональный лабораторный модуль и Узловой модуль — будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.
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